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Bilim-Teknoloji

Elon Musk'a 128 milyon dolarlık dava

X sosyal medya platformunun eski ismiyle Twitter'ın eski CEO'su dahil dört üst düzey yöneticisi, Elon Musk aleyhinde işten çıkartılırken hak sahibi oldukları 128 milyon dolarlık kıdem tazminatlarını ödemediği gerekçesiyle dava açtı.

DHA5 Mart 2024 Salı 12:01 - Güncelleme:
Elon Musk'a 128 milyon dolarlık dava
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Sosyal medya şirketinin 2022'deki CEO'su Parag Agrawal, CFO (finans şefi) Ned Segal, Hukuk ve Politika Başkanı Vijaya Gadde ve baş hukuk müşaviri Sean Edgett, Elon Musk tarafından işten çıkartıldıktan sonra hak sahibi oldukları 128 milyon dolarlık kıdem tazminatlarını ödemediği gerekçesiyle dava açtı. California eyaletinde açılan davanın 39 sayfalık dava dosyasında, Elon Musk'ın Ekim 2022'de Twitter'ı satın aldıktan sonra bahsi geçen dört yöneticiyi işten çıkarttığı ve daha sonra şirketin ismini "X" yaptığı ifade edildi.

Davayı açan yöneticilerin sözleşmelerinde, Twitter'ın artık halka açık bir şirket olmaması durumunda kıdem tazminatı alabileceklerini öngören maddeler olduğu belirtilerek Musk'ın satın almasıyla Twitter'ın özel bir şirket haline geldiği vurgulandı. Bu sebeple tazminata hak kazandıkları ifade edildi. Davacıların kıdem tazminatı, bir yıllık maaşın yanı sıra hak edilmemiş hisse senedi ikramiyeleri de kapsadığı dava dosyasında yer aldı.

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