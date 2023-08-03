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Bilim-Teknoloji

Elon Musk'a bir dava da Fransız haber ajansı AFP'den

Fransız haber ajansı Agence France-Presse (AFP), eski adı Twitter olan X sosyal medya platformuna, haber içeriğine ödeme yapılmasını teminat altına almak amacıyla telif davası açtı.

AA3 Ağustos 2023 Perşembe 15:57 - Güncelleme:
Elon Musk'a bir dava da Fransız haber ajansı AFP'den
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Associated Press ajansının (AP) haberine göre, Avrupa Birliği (AB) fikri mülkiyet "komşuluk hakları" kuralları kapsamında yayın organları, ürünlerinin dijital platformlarda paylaşılmasından ücret talep edebiliyor.

AFP, Elon Musk'ın sahibi olduğu X şirketinin ajansa "borçlu olduğu hizmet bedelinin değerlendirilmesi" için gerekli verilerin sağlanması konusunda Paris'teki bir mahkemeye başvurdu.

Basın yayın kuruluşlarının, ürünlerinin paylaşımında dijital platformlardan tazminat talep etmelerini sağlayan ve "komşuluk hakları"nı da içeren AB fikri mülkiyet kuralları kapsamında kendilerine olan borcun temin edilmesini isteyen AFP, "haber içeriklerinin paylaşımı yoluyla oluşan değerin adil dağıtımını kesinleştirmek için uygun olan yasal yolları" kullanmaya devam edeceğini bildirdi.

Ajans, X şirketinden haber ajanslarının dijital platformlardan tazminat istemesini sağlayan telif haklarının korunması konusunun istişare edilmesi talebine "kesin ret" yanıtı aldığını öne sürdü.

Şirketin sahibi Elon Musk ise söz konusu sosyal medya platformu üzerinden, "Bizden internet sitelerine trafik sağladığımız ve reklamlarla 'onlara' gelir kazandırdığımız için para istiyorlar?" ifadelerini paylaştı.

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