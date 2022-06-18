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Bilim-Teknoloji

Elon Musk'ın 1453 paylaşımı sosyal medyada gündem oldu

Tesla ve SpaceX'in Üst Yöneticisi Elon Musk, Twitter hesabından 1453 paylaşımı yaptı. Musk'ın paylaşımı kısa sürede sosyal medyada gündem oldu.

18 Haziran 2022 Cumartesi 07:42 - Güncelleme:
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Tesla ve SpaceX'in Üst Yöneticisi Elon Musk'tan, 1453'te Fatih Sultan Mehmet tarafından İstanbul'un fethedildiği tarihle ilgili paylaşım geldi.

Musk'ın paylaşımı kısa sürede sosyal medyada gündem oldu.

'KAPIYI KİLİTLEMİŞ MİYDİM'

Bizans askerinin temsil edildiği paylaşımda, "Did I lock the gate?' 'Kapıyı kilitlemiş miydim?' ifadesi bulunurken, görselin altında ise 'Constantinople 1453' yazısı yer aldı.

MUSK'IN PAYLAŞIMINA YORUM YAĞDI

Çok sayıda sosyal medya kullanıcısı, Elon Musk'ın paylaşımına Türk bayrağı, İstanbul ve Fatih Sultan Mehmet'in görselleriyle yorum yaptı.

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