Elon Musk'ın 'çılgın' projesi dev yeraltı tüneli bugün açılıyor

Daha önce 10 Aralık olarak belirtilen tarihin, teknik detayların yetişmesi için 19 Aralık’a ertelendiğini belirten Elon Musk, bu tünelin Boring Company’nin yeteneklerinin anlaşılabilmesi için bir örnek olacağını da vurguladı.

Yer altında özel vagonlar içinde 200 km üzerinde hıza ulaşacak olan otomobiller, böylece trafik sıkışıklığına, ışıklara takılmadan, uzun mesafeleri çok kısa süre içinde alabilecek ve asansörlerle yeniden otoyola bağlanacaklar. Elbette bu hizmet karşılığında Elon Musk’a da küçük bir hediye ödeyecekler.

Musk böylece hergün büyük şehirlerde, trafikten kaçmak isteyen şoförlerden küçük hediyeler alarak kasasını hızla doldurmuş olacak.