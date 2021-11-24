Elon Musk'ın öne çıkan projesi! Türkiye için tarih verdiler

Akşam 24 Kasım 2021 Çarşamba 17:29 - Güncelleme: 24 Kasım 2021 Çarşamba 17:29

Elon Musk liderliğindeki uzay taşımacılığı şirketi SpaceX'in uydu interneti hizmeti Starlink ile ilgili yeni bir açıklama yapıldı. Starlink uydularından internet erişimi sağlayan hizmet kitleri, bir süre önce ön siparişe açılmıştı. Kullanıcılar, belirli bir ücret karşılığında kitler için ön siparişlerini vermeye başlamıştı. Fakat dünya genelinde devam eden mikroçip krizi, kitlerin üretiminde kesintilere neden oldu ve buna bağlı olarak teslimatlarda gecikmeler yaşanmaya başlandı.

Aksam.com.tr'den Doğa Yurduneri'nin haberine göre; ; Şirket, kısa bir süre önce yayınladığı yazılı bir açıklamada gecikmeler için özür diledi ve dileyen kullanıcıların ön ödeme iadesi alabileceğine işaret etti. Yeni nesil kitlerin üretim aşamasında olduğunu dile getiren SpaceX, önceki nesle göre çok daha yüksek performans sunan kitlerin teslimat işlemlerinin içlerinde Türkiye'nin de bulunduğu 45 ülkede 2022 yılında başlayacağını belirtti.

SPACEX, TÜM DÜNYAYA DÜŞÜK MALİYETLİ VE ÇOK DAHA HIZLI UYDU İNTERNETİ HİZMETİ SUNMAYI HEDEFLİYOR

Diğer yandan; Starlink, SpaceX'in en çok öne çıkarılan projelerinden biri olma niteliği taşıyor. Proje, temel olarak SpaceX tarafından uzaya fırlatılan birbirine bağlı binlerce uydu aracılığıyla tüm dünyaya düşük maliyetli ve çok daha hızlı uydu interneti hizmeti sunmayı hedefliyor. Şirketin, şu ana kadar yörüngeye binden fazla uydu fırlatmış olduğu biliniyor. 2024 yılına kadar ise 4 bin 425 tane daha uydu fırlatılması planlanıyor. SpaceX, yörüngenin çevresinde büyümeye devam eden uydu takımyıldızındaki uydu sayısını 30 bine tamamlamayı amaçlıyor.

Musk ayrıca, Starlink internet hizmetinin 2021 yılı sonuna kadar tamamen mobil hale gelmesini istiyor. Bu sayede Starlink'in, hareket edebilen araçlara da entegre edilebileceği belirtiliyor. Mevcut Starlink terminallerinin Tesla araçlar için fazla büyük olduğunu belirten Musk'ın Starlink'in kullanılmasını hedeflediği hareketli araçlar arasında; uçak, karavan, kamyonet ve gemiler de yer alıyor.