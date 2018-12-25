Elon Musk'ın paslanmaz çelik Starship'i gün yüzüne çıktı

Musk, SpaceX'in yeni Raptor motorlarının gelişim durumu hakkında kısaca yorum yaparak, Super Heavy roketi için için planlanan motorların “radikal biçimde yeniden tasarlandığını” ve “gelecek ay için ateşlenmeye hazır olduklarını” belirtti.

I will do a full technical presentation of Starship after the test vehicle we’re building in Texas flies, so hopefully March/April — Elon Musk (@elonmusk) 22 Aralık 2018

Ayrıca, Musk, Starship için karbon malzemeden paslanmaz çeliğe geçme kararı üzerine de yorum yaparak, termal özellikleri ve yüksek sıcaklıklara dayanma kabiliyeti nedeniyle paslanmaz çeliğin seçildiğini iddia etti.

Usable strength/weight of full hard stainless at cryo is slightly better than carbon fiber, room temp is worse, high temp is vastly better — Elon Musk (@elonmusk) 24 Aralık 2018

Elon Musk'ın bahsettiği Mart, Nisan ayı gibi yapılacak test uçuşu, roketin yalnızca birkaç kilometre yüksekliğe kadar havalanıp geri dönmesinden oluşacak. Testler başarılı olduğu taktirde Starship'in ilk yörünge uçuşunun 2020 yılında yapması planlanıyor.