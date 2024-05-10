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Bilim-Teknoloji

Elon Musk'ın şirketi açıkladı! İlk kez insan beynine yerleştirilen çip başarısız oldu

Elon Musk'ın kurucusu olduğu Amerikan nöroteknoloji firması Neuralink, ilk kez bir insanın kafatasına yerleştirdikleri çipin beyinden ayrılmaya başladığını bildirdi.

AA10 Mayıs 2024 Cuma 16:34 - Güncelleme:
Elon Musk'ın şirketi açıkladı! İlk kez insan beynine yerleştirilen çip başarısız oldu
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Neuralink'in internet sitesinden yapılan yazılı açıklamaya göre, Noland Arbaugh'un beyin dokusuna yerleştirilen 64 bağlantı kablosunun geriye çekilmesi nedeniyle kafatasındaki işlemci ve pilin sinirlerden aldığı veri miktarı azaldı.

Firma, kabloların geriye çekilmesiyle işlenen veri miktarının azalmasının ilk beyin çipi kullanıcısı Arbaugh'un sağlığı konusunda tehlike arz etmediğini belirterek cihazın işlevselliğini arttırmak amacıyla çalışmaların sürdüğünü kaydetti.

Beynine 28 Ocak'ta çip yerleştirilen Arbaugh, ameliyattan sonraki haftalarda sadece düşünerek satranç oynayabilmişti. Neuralink, şubatın sonlarından itibaren çipin daha az veri yakaladığını duyurmuştu.

Yaklaşık 8 yıl önce geçirdiği kazadan sonra elleri ve ayakları felçli kalan Arbaugh, 4 Mayıs'ta X hesabından yaptığı canlı yayında soruna rağmen çipi kullanarak satranç oynamıştı.

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