Elon Musk'ın uzaydan internet projesi rüzgar engeline takıldı

Milyarder iş adamı Elon Musk'ın sahibi olduğu Amerikan uzay aracı ve roket üreticisi SpaceX'in geliştirdiği Falcon 9 roketi, yine Elon Musk'ın FCC’den onay aldığı “ultra hızlı internet” uydularını (Starlink) yörüngesine göndermek için tüm hazırlıklarını tamamladı. Fakat söz konusu uçuşun kötü hava şartları nedeniyle ertelendiği bildirildi.

Ertelemenin ardından uydular 17 Mayıs 2019 tarihinde Türkiye saati ile 05:30'da Florida'daki Cape Canaveral Hava Kuvvetleri İstasyonundaki (CCAFS) Uzay Fırlatma Kompleksi'nden Falcon 9 Blok 5 roketi ile tekrar yaklaşık 550 kilometredeki yörüngesine gönderilmeye çalışılacak.

Bu uçuşla Falcon 9 roketi 71. uçuşunu, roketin birinci kademe güçlendiricisi (dünyaya geri inen roket) 40. inişini ve SpaceX 2019’da icra ettiği 6. görevini gerçekleştirecek.

7 Mayıs'taki Uydu2019 konferansında konuşan SpaceX'in Baş Operasyon Sorumlusu Gwynne Shotwell, bu lansmanda Starlink test uydularının “düzinelerce” olacağını belirtti.

Shotwell, "Bu uydular yerleşik antenler ve elektrikli tahrik sistemlerine sahip olacak olsalar da, uydu içi bağlantılar için yetenekleri bulunmayacak. Bu lansman, gelecekteki lansmanlar için dağıtım stratejisini test etmek için kullanılacak." ifadelerini kullandı.

Ultra hızlı internet projesinin belli bir kapsama alanına ulaşması için 420 adet uydunun Dünya etrafında konumlandırılması gerekiyor. İlk operasyonel uydunun ise 2020 yılında fırlatılması bekleniyor.