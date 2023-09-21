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Bilim-Teknoloji

Elon Musk'tan kritik Türkiye kararı! Resmen BTK'ya iletildi

Geçtiğimiz günlerde ABD'de Cumhurbaşkanı Erdoğan ile görüşen SpaceX'in kurucusu Elon Musk'ın Starlink uydularının Türkiye'de devreye sokulması için yaptığı teklifte yeni bir gelişme yaşandı. Türkiye'de kurulması planlanan uydu sistemi hakkında resmi açıklama Ulaştırma ve Altyapı Bakan Yardımcısı Ömer Fatih Sayan'dan geldi. Bakan Yardımcısı Sayan, 'Bu taleplerine istinaden, bugün Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumumuzda SpaceX yetkilileri ile verimli bir toplantı gerçekleştirdik. 25 Eylül 2023 Pazartesi günü uydu hizmetleriyle ilgili kamuoyu görüşlerini alacağız.' dedi.

21 Eylül 2023 Perşembe 10:27 - Güncelleme:
Elon Musk'tan kritik Türkiye kararı! Resmen BTK'ya iletildi
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ABD menşeli uydu şirketi SpaceX'in kurucusu Elon Musk'ın geliştirdikleri Starlink uydularının Türkiye'de devreye sokulması için teklifi yeniden gündeme geldi. Konu hakkında konuşan Ulaştırma ve Altyapı Bakan Yardımcısı Ömer Fatih Sayan, toplandı yapıldığını açıkladı.

ELON MUSK'TAN TÜRKİYE'YE TEKLİF

Ulaştırma ve Altyapı Bakan Yardımcısı Sayan toplantı sonucunda, 25 Eylül Pazartesi günü haberleşme sektörünün görüşünü almak için değerlendirme toplantısı düzenleyeceklerini duyurdu.

ONAY ALINMAMIŞTI

Geçtiğimiz aylarda gerçekleşen Kahramanmaraş depremleri sonrası Tesla'nın sahibi işadamı Elon Musk'aStarlink uydularını gönderip gönderemeyeceği sorulmuştu. Elon Musk soruya "Starlink henüz Türk hükümetince onaylanmadı. Space X onaylanır onaylanmaz gönderebilir" yanıtını vermişti.

BTK'YA İLETİLDİ

Kullanıcıları altyapı sıkıntılarından kurtaran hizmetin ülkemize ne zaman geleceği ise bir süredir merak konusuydu. Resmi olarak son açıklama ise Ulaştırma ve Altyapı Bakan Yardımcısı Ömer Fatih Sayan'dan geldi. Konuyla ilgili açıklamada bulunan Ulaştırma ve Altyapı Bakan Yardımcısı Ömer Fatih Sayan, toplantıda bu talebin resmen BTK'ya iletildiğini ifade etti.

"VERİMLİ BİR TOPLANTI GERÇEKLEŞTİRDİ"

Sayan konuyla ilgili yaptığı paylaşımda şunları söyledi; "Alçak yörünge uydu hizmeti sunan Starlink, ülkemizde de faaliyette bulunmak istediklerine dair taleplerini iletmişlerdi. Bu taleplerine istinaden, bugün Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumumuzda SpaceX yetkilileri ile verimli bir toplantı gerçekleştirdik. Toplantı neticesinde; 25 Eylül 2023 Pazartesi günü uydu hizmetleriyle ilgili paydaşlarımız başta olmak üzere tüm haberleşme sektörümüz ve kamuoyu görüşlerini alacağız."

  • Starlink Türkiye
  • Uydu hizmetleri
  • Uydu haberleşme

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