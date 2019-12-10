Elon Musk'un yeni zırhlı aracı Cybertruck ile başı dertte
Elon Musk, bu kez gece gezmesinden dönerken 'Cybertruck'ı çarptı.
ABD'nin teknoloji devlerinden Elon Musk'a Tesla'nın ilk elektrikli pikap kamyonu "Cybertruck" ile dört dörtlük poz vermek henüz nasip olmadı. Geçen ay tanıtım etkinliğinde dayanıklılığını dosta düşmana göstermek istediği aracın zırhlı camlarının kırılmasıyla şaşkına dönen Elon Musk, bu kez gece gezmesinden dönerken "Cybertruck"ı çarptı.
Musk'ın Kaliforniya/Malibu'daki lüks bir restoranın otoparkından çıkarken "Cybertruck"ı trafik dubasına çarpmasının görüntüleri sosyal medyaya düştü.
Bu, "Cybertruck" açısından ikinci utanç verici vaka oldu.
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