İSTANBUL 24°C / 17°C
Parçalı bulutlu, güneşli
8 Ekim 2023 Pazar / 24 RebiülEvvel 1445
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    27,5847
  • EURO
    29,2358
  • ALTIN
    1625.44
  • BIST100
    8464.93
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

Bilim-Teknoloji

Emekli NASA astronotu Hatay'da: Bilim insanları daha iyi bir yol arıyor

Emekli NASA astronotu Dorothy Marie 'Dottie' Metcalf-Lindenburger, İskenderun Teknik Üniversitesi'nde (İSTE) öğrencilerle bir araya geldi.

AA8 Ekim 2023 Pazar 18:00 - Güncelleme:
Emekli NASA astronotu Hatay'da: Bilim insanları daha iyi bir yol arıyor
ABONE OL

Metcalf-Lindenburger, üniversitede, ABD Adana Konsolosluğu ve İSTE Teknopark işbirliğinde düzenlenen söyleşiye katıldı.

Uzaya gitmeyi çocuk yaşlardan itibaren hayal ettiğini belirten Metcalf-Lindenburger, NASA'da 10 yıl astronot olarak görev yaptığını dile getirdi.

Metcalf-Lindenburger, hedeflere ulaşmak için çok çalışılması gerektiğini belirterek, "Bilim insanları daha iyi bir dünyada yaşamanın yollarını arıyor. Bunu başarmada ihtiyacımız olan 3 temel beceri; merak, zorluklarla başa çıkma ve cesaret." dedi.

Başarılı olmada ekip çalışmasının önemini vurgulayan emekli astronot, öğrencilerin sorularını cevapladı.

İSTE Rektörü Prof. Dr. Tolga Depci de bilim insanını üniversitede misafir etmekten mutluluk duyduklarını dile getirdi.

  • Dorothy Metcalf-Lindenburger
  • NASA astronotu
  • İSTE buluşması

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.