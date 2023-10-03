Emekli NASA astronotundan gençlere tavsiye: Kendinize meydan okuduğunuzdan emin olun

Orta Doğu Teknik Üniversitesinde (ODTÜ) "Hayallerinizi Uçurun" (Launching Your Big Dreams) başlıklı seminere konuşmacı olarak katılan Metcalf-Lindenburger, AA muhabirinin sorularını yanıtladı.

Metcalf-Lindenburger, uzaydaki ilk deneyiminde hissettiği G kuvveti ve sarsıntı üzerine "uzaya çıkmanın biraz çılgınca" olduğunu düşündüğünü ancak mekiğin yörüngeye oturmasının ardından yer çekimsiz ortamda bulunmanın verdiği duygunun eşsiz olduğunu belirtti.

Emekli astronot, "Emniyet kemerinizin içinden süzüldüğünüzde ve artık uzayda olduğunuzu fark ettiğinizde, bu harika bir his. Özellikle de pencereden dışarı bakacak zamanınız olduğunda. Hem Dünya'ya dönüp bakmak hem de yıldızları ve Samanyolu'nu görmek inanılmaz." diye konuştu.

- TÜRKİYE'DEKİ UZAY ÇALIŞMALARINI YERİNDE GÖZLEMLEDİ

Metcalf-Lindenburger, Türkiye'deki uzay çalışmalarını yerinde gözlemleme fırsatı bulduğunu söyledi.

Türkiye'de Cumhuriyet'in 100. yılı kutlamaları vesilesiyle gelecek yıl bir Türk astronotun uzaya çıkacağını anımsatan Metcalf-Lindenburger, "İleriye bakarak, ülkenizdeki yaşamı iyileştirmenin yollarını düşünmek ve bu teknolojileri, uzaya da taşımak için kullanmak gerçekten heyecan verici." ifadelerini kullandı.

Metcalf-Lindenburger, Türkiye'ye ilk kez geldiğini, Ankara'nın güzel bir şehir ve Türkiye'nin de güzel bir ülke olduğunu, burada geçireceği zaman için heyecanlandığını belirterek "Yüzüncü yılınız ve uzaya ilk astronotunuzu göndermeniz dolayısıyla tekrar tebrikler." dedi.

- "UZAY TURİZMİ HEYECAN VERİCİ, FARKLI BİR ŞEY"

Metcalf-Lindenburger, uzay turizminin günümüzde çok yaygın olmasa da ilginç olduğuna dikkati çekerek "(Uzay turizmi) Bu konuda gördüklerim beni çok etkiledi çünkü giden insanlar geri dönüyor, deneyimlerini paylaşıyor. Dünya'daki yaşamı daha da iyileştirmenin yollarını düşünüyorlar. Her anlamda heyecan verici, farklı bir şey. Benim uzaya gitme şeklimden farklı bir yol ama böyle fırsatlar olduğu için gerçekten memnunum ve nasıl ilerleyeceğini görmek istiyorum." diye konuştu.

- "KENDİNİZE MEYDAN OKUDUĞUNUZDAN EMİN OLUN"

Metcalf-Lindenburger, İzmir'de düzenlenen TEKNOFEST'e katıldığını belirterek organizasyonun kendisini etkilediğini ve her yaş grubundan insan için faydalı olduğunu vurguladı.

TEKNOFEST'e davet edildiği için duyduğu memnuniyeti ifade eden Metcalf-Lindenburger, "Bence bu, yeni nesil bilim insanlarını, mühendisleri, matematik ve teknoloji alanlarında çalışan ya da bu alanlarda çalışmasa bile, sadece onları anlayan insanları gerçekten teşvik etmek için çok önemli." dedi.

Metcalf-Lindenburger, gelecekte astronot olmak isteyen çocuklara da her zaman meraklı olmalarını ve öğrenecek bir şeyler bulmalarını önerdi.

Emekli astronot, "Kendinize meydan okuduğunuzdan emin olun. Bu yüzden derslerinize çok çalışın ve emin olmadığınız ama merak ettiğiniz ve sizi heyecanlandıran şeyleri deneyecek kadar cesur olun." tavsiyesinde bulundu.

- DOROTHY METCALF-LİNDENBURGER KİMDİR?

Amerikalı emekli astronot Dorothy Marie "Dottie" Metcalf-Lindenburger, 2 Mayıs 1975'te doğdu.

Metcalf-Lindenburger, 2004'te Uzay Kampının verdiği kadın mezunlar arasından astronot olabilen ilk kişi olmayı başararak Nisan 2010'da Uluslararası Uzay İstasyonuna bir mekik gönderilmesini amaçlayan STS-131 misyonunda uzman olarak görev aldı.

Ekibiyle uzay araştırma ve keşiflerine uygulanabilecek uzay yürüyüşü simülasyonları ve bir asteroitte çalışmak için teknikler geliştirmeye çalışan Metcalf-Lindenburger, STEAM (Bilim, Teknoloji, Mühendislik, Sanat ve Matematik) eğitimlerinin teşvik edilmesi konusunda düzenli olarak dünya çapında konuşmalar yapıyor.