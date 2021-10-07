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Bilim-Teknoloji

Emniyet SİBERAY programı ile uyardı! Çocuklar ve gençlerde daha çok riskli

Emniyet Genel Müdürlüğü (EGM) Siber Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı, sosyal medya bağımlılığına karşı uyarıda bulundu. Yapılan uyarıda özellikle çocuk ve gençlerin bağımlılıktan etkilendiği bildirildi.

AA7 Ekim 2021 Perşembe 10:21 - Güncelleme: 7 Ekim 2021 Perşembe 10:26
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Emniyet genel Müdürlü SİBERAY programı aracılıyla gençlerde e çocuklara oluşan sosyal medya bağımlılığına dikkat çekerek uyarıda bulundu.

Siber Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığının güvenli internet kullanımı için rehberlik amacıyla başlattığı SİBERAY programının sosyal medya hesaplarından sosyal medya bağımlılığına karşı alınması gereken önlemler sıralandı.

SİBERAY'ın paylaşımında sosyal medya bağımlılığının sürekli çevrim içi bulunma isteği ve bulunulmadığı dönemlerde huzursuz ve mutsuz hissedilmesi durumu olduğu belirtildi.

İletişim sorunlarının, yalnızlık ve asosyalleşmenin sosyal medya bağımlılığına iten sebeplerden olduğu ifade edilen paylaşımda, alınması gereken önlemler şöyle aktarıldı:

"Bu bağımlılık, özellikle çocuklar ve gençler için daha çok risk teşkil etmektedir. Sosyal medya platformlarına belirli bir süre ara verin ve gerçek hayata yönelin. Yeni hobiler edinin, sevebileceğiniz farklı aktivitelerle ilgilenin. Sosyal medya kullanım süresini azaltın. Gerektiğinde bir uzmandan destek alın."

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