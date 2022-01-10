En büyük özelliği yerli ve milli olması! Türkiye 10 ülkeden biri olacak

10 Ocak 2022 Pazartesi 23:43 - Güncelleme: 11 Ocak 2022 Salı 00:25

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu A Haber'de gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Bakan Karaismailoğlu'nun açıklamalarından satır başları:

İstanbul'da yılın 6. ayından itibaren üst üste metro projelerini açacağız. Başakşehir Çam ve Sakura Şehir Hastanesi'nin metrosunu 18 ayda bitirip vatandaşımızın hizmetine sunacağız. Bakın bir rekordur.

Kazlıçeşme-Sirkeci raylı sistem hattını projelendirdik. Sirkeci Garını yeniden hayata kazandıracağız. Özel bir tren dizayn ediyoruz buraya. Tüm projeler 2023'te bitecek. Ulaştırma projelerini çok önceden planladık. Çekmeköy-Sultanbeyli hattı devam ediyor.

METRO İNŞAATINA HAFRİYAT İDDİASI

Hangi akılla hafriyat dökülüyor, izahı yok. Maalesef yapımından sorumlu olan belediye tarafından üzerine hafriyat dökülüyor. Vatandaş zamanı gelince hesabını soracak.

Bomonti-Dolmabahçe tünelinden günde 60 bin araç geçiyor. Levazım tüneli ile bu sayı daha da artacak.

DEMİRYOLU PROJELERİ

13 bin 20 kilometre demiryolu hattımız var. Toplu taşıma tamamen belediyenin kontrolünde olan bir iş. Hizmetin ne olduğunu AK Parti ile öğrendi milletimiz.

YILBAŞI GECESİ OSMANGAZİ NEDEN KAPATILDI?

Biz vatandaşımızın hayatını kolaylaştırmak için buradayız. Bunu duyunca çıldırdık. Bütün vatandaşlarımızı tek tek aradık özür diledik. Firmaya çok ciddi bir ceza kesildi. O gece mağduriyet yaşayanlar vatandaşların paraları iade edildi.

2021 başında 5 A'yı gönderdik. Yörüngesine yerleşti. Bunlar yeni nesil uydular. Ticari uydular bunlar bir de, bu hizmeti satıyorsunuz. 2021 sonuna doğru da TÜRKSAT 5 B uydumuzu fırlattık. Karasal olarak ulaşamadığımız yerlere de önemli derecede haberleşme hizmeti verecek. Bunlar çok kıymetli işler, hayal edilemeyecek işler. TÜRKSAT 6A uydusu. En büyük özelliği yerli ve milli olması. Biz 2023'te onu uzaya fırlattığımızda uzayda kendi uydusu ile temsil edilen 10 ülkeden biri olacağız.