En fazla YouTuber'lar kazanacak

Avrupa Birliği ülkeleri, telif hakları kurallarının güncellenmesine yönelik düzenlemeyi onayladı. Oylamada; Hollanda, Lüksemburg, Polonya, İtalya, Finlandiya ve İsveç tasarıya karşı çıktı.

Buna göre; Google ve benzer platformların, arama sonuçlarında haberleri yayınlayabilmek için içerik üreticilerinden ücret karşılığında lisans alması gerekecek.

YouTube başta olmak üzere video paylaşım platformlarının da, fikri mülkiyet haklarına aykırı içerikleri hızla kaldırması ve içerik sağlayanlara daha fazla ödeme yapması sağlanacak.

Google, Facebook ve Twitter benzeri dijital platformlar ayrıca, alacakları çeşitli tedbirlerle kullanıcıların telif hakları yasalarıyla korunan ürünleri yüklemelerini engelleyecek. Esprili biçimde değiştirilerek internet üzerinden yayılan video, fotoğraf ve hareketli resimlere ise izin verilecek.

Düzenlemenin AB'nin resmi gazetesinde yayınlanmasının ardından üye ülkelerin 2 yıl içinde yeni kuralları uygulamaya başlaması gerekiyor.