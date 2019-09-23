En yakın rakibini ikiye katladı
TEKNOFEST, 1 milyon 750 bin ziyaretçi sayısı ile İngiltere’deki ‘Bournemouth Air Festival’i geride bırakarak dünya şampiyonu oldu. İngiltere’deki festivale 2009’da 1 milyon 350 bin kişi katılırken geçen yıl ise 800 binde kalmıştı.
- KAAN ZENGİNLİ
Türkiye’nin en büyük teknoloji etkinliği TEKNOFEST, İngiltere’de her yıl düzenlenen ve dünyanın en büyük havacılık organizasyonu olarak bilinen Bournemouth Air Festival’i solladı. 2009 yılında 1 milyon 345 bin kişinin katıldığı Bournemouth Air Festival, katılımcı sayısı ile dünya rekoru kırmıştı. Geçen yıl ise İngiltere’deki festivale 800 bin kişi katıldı. Önceki yıl 550 bin kişiyi ağırlayan TEKNOFEST ise bu yıl 1 milyon 750 bin katılımcı sayısı ile dünya rekorunu egale etmesinin yanında bir de en yakın rakibini ikiye katladı. Türkiye Teknoloji Vakfı (T3) ve Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı öncülüğünde gerçekleşen ve önceki gün sona eren organizasyon büyük ilgi gördü. Yaşanan yoğunluk nedeniyle kapı girişlerinde kuyruklar oluştu. Ayrıca Atatürk Havalimanı’na ulaşım sağlayan metrolarda da izdiham nedeniyle seferler durdurulmak zorunda kaldı. Organizasyon dünyada da büyük ses getirdi. Uluslararası medya da Türkiye’nin bu denli büyük bir havacılık ve teknoloji festivalini başarmış olması yankı buldu.
YERLİ ÜRETİM ŞOVU
Festivale katılanlar Türkiye’nin teknolojide geldiği noktayı inceleme fırsatı bulurken gösteri uçuşları, konser, atölyeler ve yarışmalarla coşkuyu zirvede yaşadı. Bu yıl ikinci kez düzenlenen TEKNOFEST’e gelen ziyaretçiler Baykar tarafından üretilen Bayraktar Akıncı Taarruzi İnsansız Hava Aracı’nı, yerli ve milli uçan araba Cezeri’yi ve TF-X Milli Muharip Uçağı’nın prototipini ilk kez yakından görme fırsatını yakaladı. Sergi alanında ise yerli imkanlarla üretilen araçların yanı sıra yurt dışından gelen uçaklar da yer aldı. Atak ve eğitim uçağı Hürjet ile 38 farklı hava aracı festival alanında sergilendi. Kara araçları bölümündeyse BMC Amazon UKS-Otonom, Altay tankı, kirpi ambulans dahil dokuz araç yer aldı.
SOLO TÜRK GÖSTERİSİ
Festivale nefes kesen gösteri uçuşları da damgasını vurdu. 6 gün süren etkinliğe, Solo Türk’ün gösteri uçuşlarına da sahne oldu. Ziyaretçiler Rusya’nın ünlü gösteri uçakları Russian Knights Aerobatic Team, Rus SU-35 ve MC-21 yolcu uçağının gösteri uçuşlarını da izledi.
ÖDÜLLERİ ERDOĞAN VERDİ
Dünyanın en büyük teknoloji festivali kapsamında düzenlenen yarışmalarda dereceye girenler ödüllendirildi. 3 milyon liradan fazla ödülün verildiği 38 farklı kategoride düzenlenen 19 yarışmanın ödül törenleri 21-22 Eylül’de yapıldı. 21 Eylül Cumartesi günkü törene Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan katıldı ve kazananlara ödüllerini verdi. Festivalde, araştırma proje yarışmalarında Gazi, Hacettepe, Amasya, Fırat, Celal Bayar, Eskişehir Teknik, İstanbul Bilgi ve Selçuk üniversitelerinin projeleri birinci olurken, 40 farklı ülkeden gelen 64 sporcunun katıldığı Dünya Drone Kupası’nda da dereceye girenlere ödülleri verildi.
T3 Vakfı Başkanı Selçuk Bayraktar da ailesi ile hatıra fotoğrafı çektirdi.
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay festivalde uçakta poz verdi.
1.000 POLİS GÜVENLİĞİ SAĞLADI
İstanbul Emniyet Müdürlüğü, TEKNOFEST 2019 etkinliğinde sıkı emniyet tedbirleri uyguladı. Bu kapsamda etkinlik alanı ve çevresinde gündüzleri 2 il emniyet müdür yardımcısı, 7 şube/ilçe müdürü, 4 emniyet amiri, 33 komiser, 482 erkek ile 56 kadın polis memuru, 35 özel hareket polisi, 6 zırhlı araç, geceleri ise 4 resmi ekip ile 40 polis alan içi ve çevresinde toplamda 950 polis görev aldı. Ayrıca A ve B kapısında 220 trafik polisi görev yaptı. Her sabah bomba araması yapılan alan, 07.30’da personel kullanımına açıldı. Alana girişlerinde 70 kapı dedektörü, 17 X-Ray ile arama yapılırken 4 ayrı nokta da süzme araması yapıldı. Etkinlik boyunca 5 hırsızlık müracaatı ve buluntu malı sahiplenmekten toplam 6 işlem yapıldığı bildirildi.
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