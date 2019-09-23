Türkiye’nin en büyük teknoloji etkinliği TEKNOFEST, İngiltere’de her yıl düzenlenen ve dünyanın en büyük havacılık organizasyonu olarak bilinen Bournemouth Air Festival’i solladı. 2009 yılında 1 milyon 345 bin kişinin katıldığı Bournemouth Air Festival, katılımcı sayısı ile dünya rekoru kırmıştı. Geçen yıl ise İngiltere’deki festivale 800 bin kişi katıldı. Önceki yıl 550 bin kişiyi ağırlayan TEKNOFEST ise bu yıl 1 milyon 750 bin katılımcı sayısı ile dünya rekorunu egale etmesinin yanında bir de en yakın rakibini ikiye katladı. Türkiye Teknoloji Vakfı (T3) ve Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı öncülüğünde gerçekleşen ve önceki gün sona eren organizasyon büyük ilgi gördü. Yaşanan yoğunluk nedeniyle kapı girişlerinde kuyruklar oluştu. Ayrıca Atatürk Havalimanı’na ulaşım sağlayan metrolarda da izdiham nedeniyle seferler durdurulmak zorunda kaldı. Organizasyon dünyada da büyük ses getirdi. Uluslararası medya da Türkiye’nin bu denli büyük bir havacılık ve teknoloji festivalini başarmış olması yankı buldu.

YERLİ ÜRETİM ŞOVU

Festivale katılanlar Türkiye’nin teknolojide geldiği noktayı inceleme fırsatı bulurken gösteri uçuşları, konser, atölyeler ve yarışmalarla coşkuyu zirvede yaşadı. Bu yıl ikinci kez düzenlenen TEKNOFEST’e gelen ziyaretçiler Baykar tarafından üretilen Bayraktar Akıncı Taarruzi İnsansız Hava Aracı’nı, yerli ve milli uçan araba Cezeri’yi ve TF-X Milli Muharip Uçağı’nın prototipini ilk kez yakından görme fırsatını yakaladı. Sergi alanında ise yerli imkanlarla üretilen araçların yanı sıra yurt dışından gelen uçaklar da yer aldı. Atak ve eğitim uçağı Hürjet ile 38 farklı hava aracı festival alanında sergilendi. Kara araçları bölümündeyse BMC Amazon UKS-Otonom, Altay tankı, kirpi ambulans dahil dokuz araç yer aldı.

SOLO TÜRK GÖSTERİSİ

Festivale nefes kesen gösteri uçuşları da damgasını vurdu. 6 gün süren etkinliğe, Solo Türk’ün gösteri uçuşlarına da sahne oldu. Ziyaretçiler Rusya’nın ünlü gösteri uçakları Russian Knights Aerobatic Team, Rus SU-35 ve MC-21 yolcu uçağının gösteri uçuşlarını da izledi.

ÖDÜLLERİ ERDOĞAN VERDİ Dünyanın en büyük teknoloji festivali kapsamında düzenlenen yarışmalarda dereceye girenler ödüllendirildi. 3 milyon liradan fazla ödülün verildiği 38 farklı kategoride düzenlenen 19 yarışmanın ödül törenleri 21-22 Eylül’de yapıldı. 21 Eylül Cumartesi günkü törene Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan katıldı ve kazananlara ödüllerini verdi. Festivalde, araştırma proje yarışmalarında Gazi, Hacettepe, Amasya, Fırat, Celal Bayar, Eskişehir Teknik, İstanbul Bilgi ve Selçuk üniversitelerinin projeleri birinci olurken, 40 farklı ülkeden gelen 64 sporcunun katıldığı Dünya Drone Kupası’nda da dereceye girenlere ödülleri verildi. T3 Vakfı Başkanı Selçuk Bayraktar da ailesi ile hatıra fotoğrafı çektirdi. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay festivalde uçakta poz verdi.

1.000 POLİS GÜVENLİĞİ SAĞLADI