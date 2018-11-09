Endonezya’nın mini denizaltı projesi bütçe darbesi yedi Endonezya konuşlu PT Palindo Tersanesi’nden bir açıklama geldi. Açıklamaya göre yerel imkanlarla inşa edilecek 22 metrelik mini denizaltı projesi sekteye uğrayabilir. 2017 yılından bu yana devam eden görüşmeler ilk başlarda olumlu gitse de henüz bir sözleşme imzalanmadı. Buna sebep olarak ise projenin fonlandırılamaması olarak gösteriliyor. PT, Palindo, 2106 yılındaki görüşmelerde denizaltının inşa sürecini 2017 sonlarında başlatmayı planlamıştı.