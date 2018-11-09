Endonezya’nın mini denizaltı projesi bütçe darbesi yedi
Endonezya konuşlu PT Palindo Tersanesi’nden bir açıklama geldi. Açıklamaya göre yerel imkanlarla inşa edilecek 22 metrelik mini denizaltı projesi sekteye uğrayabilir. 2017 yılından bu yana devam eden görüşmeler ilk başlarda olumlu gitse de henüz bir sözleşme imzalanmadı. Buna sebep olarak ise projenin fonlandırılamaması olarak gösteriliyor. PT, Palindo, 2106 yılındaki görüşmelerde denizaltının inşa sürecini 2017 sonlarında başlatmayı planlamıştı.
Konsept, PT Palindo Marine, Endonezya Denizcilik İşleri Bakanlığı, Instut Teknologi Sepuluh November ve Endonezya Üniversitesi iş birliği ile geliştirildi.
22 metre uzunluğunda olması planlanan sistem, 3 metre genişliğinde ve yüzeyde 2,5 metre su çekimine sahip olacak şekilde tasarlandı. Toplam ağırlığı yüzeyde 117, dalışta 127 ton olması planlanan platformun altı gün ikmal bütünlemesiz görev yapabilmesi ve 150 metrelik derinliğe inebilmesi bekleniyor.
Denizaltının azami hızı ise dalış esnasında saatte 10 deniz mili olarak hesaplanmıştı.
(C4Defence)
Bu yazıya ilk siz yorum yapın.
Yorumlar
Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.