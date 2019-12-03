12°
İstanbul
00:00:00
İstanbul
  • $ 5,745
  • 6,3663
  • 269.939
  • 108004
Haber hattı
0530 708 54 54
Haber hattı
0530 708 54 54

BİLİM-TEKNOLOJİ

  1. Haberler
  2. Bilim-Teknoloji

Engellilerin sosyal hayata katılımı teknolojiyle artıyor

Yeni teknolojiler sayesinde engellilerin sosyal hayata katılmaları günden güne kolaylaşıyor.

  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
x

Özellikle sağlık alanında yoğun kullanılmaya başlanan 3D yazıcılar, bedensel engellilerin kullandığı protez ürünlerine erişimi kolaylaştırıyor. Bedensel engelli çocuklar için üretilen ‘süper kahraman’ konseptli protez sayesinde, çocukların sosyal hayata daha hızlı adapte olmaları sağlanıyor. Engelsiz Hayat Dayanışma Derneği Başkanı Adem Kuyumcu, yaptığı açıklamada, “3D yazıcılardan sonra engelli çocuklar için üretilen protez kollarda süper kahraman konsepti yaygınlaşmaya başladı. Bu sayede çocuklar sevdikleri süper kahramanın kollarına benzer protezlerle, sosyal hayata daha hızlı adapte olabilmek için özgüven kazanıyorlar. Bu sayede işin psikolojik süreci de hızlı bir şekilde atlatılmış oluyor” dedi.

İNTERNET ETKİSİ 

Engellilerin özellikle sosyal medya ağlarını çok yoğun bir şekilde kullandıklarını anlatan Kuyumcu, “Özellikle internet sitelerinin de engelliler için sağladığı dönüşüm sayesinde, bilgiye daha kolay bir biçimde ulaşabiliyorlar” dedi.

Geliştirdiği yazılımla umut oldu

Antalya’da, üniversiteyi kazandığı yıl görme yetisini kaybeden Sarper Arıkan, yaptığı yazılımlarla engellilerin yaşamını kolaylaştırdı. Görme Engelli Yardımcı Destek Teknolojileri Eğitimi ve Uygulama Birimi’nin koordinatörü olarak görevini sürdüren Arıkan, arkadaşlarıyla görme engellilerin okuyamama sorununu çözebilmek için android işlemcisi bulunan tablet veya cep telefonu ürününün üzerine yapıştırılan etikete dokundurulduğunda özelliklerini sesli aktaran bir çalışmaya imza attı. 

AK Parti´den Şehir Üniversitesi açıklaması: Bu şekilde siyasallaşmasından fevkalade muzdaribiz

Bu yazıya ilk siz yorum yapın.

Yorumlar

Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.

  • Lütfen birşeyler yazınız. Yorum alanı boş bırakılamaz.
  • Tebrikler! Yorumunuz onay sonrası yayınlanacaktır.
  • Mesajlarınız size hukiki sorumluluk doğurur.
  • Bir hata oluştu lütfen daha sonra tekrar deneyiniz!

MSB acı haberi duyurdu: 2 askerimiz şehit, 1 askerimiz yaralı

MSB acı haberi duyurdu: 2 askerimiz şehit, 1 askerimiz yaralı

RTÜK'ten Netflix'e teşekkür etti ve 'örnek alınmalı' dedi

RTÜK'ten Netflix'e teşekkür etti ve 'örnek alınmalı' dedi

Türkiye terörden temizledi! İlk şirket açıldı

Türkiye terörden temizledi! İlk şirket açıldı

Kral Selman'ın üvey kardeşi Mutaib bin Abdulaziz öldü

Kral Selman'ın üvey kardeşi Mutaib bin Abdulaziz öldü

Genç kızların yüzüne yakıcı sıvı attı ve kaçtı! İşte o dehşet anları

Genç kızların yüzüne yakıcı sıvı attı ve kaçtı! İşte o dehşet anları

Kan donduran olay! Köpek çiftliğine gömerken yakalandı

Kan donduran olay! Köpek çiftliğine gömerken yakalandı

Cani koca, önce eşini dövdü sonra kaynar su döktü!

Cani koca, önce eşini dövdü sonra kaynar su döktü!

Kayıp dağcılarla ilgili yeni gelişme: Ayak izlerine rastlanıldı

Kayıp dağcılarla ilgili yeni gelişme: Ayak izlerine rastlanıldı
 

POPÜLER HABERLER

MSB´den rejimin İdlib´e saldırılarına ilişkin sert açıklama

MSB´den rejimin İdlib´e saldırılarına ilişkin sert açıklama

Ülke ülke gezip topladı! Şimdi bütün dünyaya satıyor

Ülke ülke gezip topladı! Şimdi bütün dünyaya satıyor

SIM kartlar tarih oluyor! İşte yeni teknoloji

SIM kartlar tarih oluyor! İşte yeni teknoloji

İki katlı iş yerini tropik adaya çevirdi!

İki katlı iş yerini tropik adaya çevirdi!

ÖNE ÇIKAN HABERLER

ŞANS OYUNLARI

HABERLER

BÖLGELER

EKONOMİ

POPÜLER

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA

Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.

©Copyright 2019