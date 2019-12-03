Engellilerin sosyal hayata katılımı teknolojiyle artıyor

Özellikle sağlık alanında yoğun kullanılmaya başlanan 3D yazıcılar, bedensel engellilerin kullandığı protez ürünlerine erişimi kolaylaştırıyor. Bedensel engelli çocuklar için üretilen ‘süper kahraman’ konseptli protez sayesinde, çocukların sosyal hayata daha hızlı adapte olmaları sağlanıyor. Engelsiz Hayat Dayanışma Derneği Başkanı Adem Kuyumcu, yaptığı açıklamada, “3D yazıcılardan sonra engelli çocuklar için üretilen protez kollarda süper kahraman konsepti yaygınlaşmaya başladı. Bu sayede çocuklar sevdikleri süper kahramanın kollarına benzer protezlerle, sosyal hayata daha hızlı adapte olabilmek için özgüven kazanıyorlar. Bu sayede işin psikolojik süreci de hızlı bir şekilde atlatılmış oluyor” dedi.

İNTERNET ETKİSİ

Engellilerin özellikle sosyal medya ağlarını çok yoğun bir şekilde kullandıklarını anlatan Kuyumcu, “Özellikle internet sitelerinin de engelliler için sağladığı dönüşüm sayesinde, bilgiye daha kolay bir biçimde ulaşabiliyorlar” dedi.

Geliştirdiği yazılımla umut oldu

Antalya’da, üniversiteyi kazandığı yıl görme yetisini kaybeden Sarper Arıkan, yaptığı yazılımlarla engellilerin yaşamını kolaylaştırdı. Görme Engelli Yardımcı Destek Teknolojileri Eğitimi ve Uygulama Birimi’nin koordinatörü olarak görevini sürdüren Arıkan, arkadaşlarıyla görme engellilerin okuyamama sorununu çözebilmek için android işlemcisi bulunan tablet veya cep telefonu ürününün üzerine yapıştırılan etikete dokundurulduğunda özelliklerini sesli aktaran bir çalışmaya imza attı.