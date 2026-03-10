İSTANBUL 16°C / 4°C
Envantere girecek silahlar yolda! Türk savunmasında yeni sürprizler

ROKETSAN Yönetim Kurulu Başkanı Prof. Dr. Faruk Yiğit, Türkiye'nin savunma sanayisinde sürpriz etkisi yaratacak önemli ürünler üzerinde çalıştıklarını belirterek, bazı sistemlerin envantere girdiğini, bazılarının ise girmek üzere olduğunu söyledi. Yiğit, geliştirdikleri sistemlerin 'dosta güven, düşmana korku' verecek nitelikte olduğunu ifade etti.

10 Mart 2026 Salı 10:52
Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi (BAİBÜ) Rektörü ve ROKETSAN Yönetim Kurulu Başkanı Prof. Dr. Faruk Yiğit, ROKETSAN'ın üretim ve geliştirme çalışmalarına ilişkin gazetecilere açıklama yaptı.

ROKETSAN'ın üretim ve tasarım çalışmalarını her geçen gün geliştirdiğini belirten Yiğit, kamuoyuna açıkladıkları ve açıklayamadıkları birçok ürün bulunduğunu söyledi.

Yiğit, her etkinlikte yeni ürünlerin tanıtımının yapılacağını, "Saha Expo"da ROKETSAN'ın yeni ürünlerinin sergileneceğini ifade etti.

ROKETSAN'ın dünya standartlarında üretim yapan bir şirket olduğunu vurgulayan Yiğit, 40'tan fazla ülkeye ihracat yapıldığını dile getirdi.

Savunma sanayisi ürünlerinde caydırıcılığın önemine dikkati çeken Yiğit, "Caydırıcılığın da birinci olmazsa olmazı bilinmezlik. Dolayısıyla bizim de sürpriz etkisi yaratacak, dosta güven düşmana korku verecek önemli ürünlerimiz var. Bunları da üretmeye devam ediyoruz. Envanterde olan, girmek üzere olan var. Üzerinde çalıştığımız projelerimiz de var. Bu devam edecek." diye konuştu.

Yiğit, Bolu'da sürdürülebilir üretim ile savunma sanayisi alanında yapılabilecek çalışmalar konusunda girişimlerde bulunduklarını belirterek, "Bir etkinlik düzenledik. Onun sonunda ROKETSAN'daki ilgili arkadaşlar, firmalarımızla birebir görüşmeler yapıyorlar. İnşallah ilerleyen süreçte bu görüşmelerin ve yaptığımız etkinliğin sonuçlarını çok somut şekilde göreceğiz." dedi.

Bolu'nun gelişimi için çeşitli çalışmalar yürütüldüğünü dile getiren Yiğit, İstanbul ile Ankara arasında önemli konuma sahip kentin, lojistik imkanlarıyla savunma sanayisi açısından ciddi gelişmelere sahne olabileceğine inandığını kaydetti.

  • savunma sanayisi
  • yenilikçi ürünler
  • güvenli sistemler

