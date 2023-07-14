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Bilim-Teknoloji

Epsilon S tip küçük roket motoru patladı

Japonya Havacılık ve Uzay Keşif Ajansına (JAXA) ait Epsilon S tip küçük roket motoru, deneme esnasında patladı.

AA14 Temmuz 2023 Cuma 10:14 - Güncelleme:
Epsilon S tip küçük roket motoru patladı
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Ajans açıklamasına göre JAXA, kuzeydeki Akita eyaletindeki Noşiro Test Merkezindeki denemede Epsilon S roketini denedi.

Deneme esnasında, ikinci kademe motor testine yaklaşık bir dakika kala, Epsilon S tip roketin motoru infilak etti.

Yerel basında denemeye ilişkin görüntülerde, test merkezinden alevlerin yükseldiği ve bina çatısının uçtuğu gözlemlendi.

Japonya Eğitim, Kültür, Spor Bilim ve Teknoloji Bakanlığı yetkilisi, roket motorunun patlaması esnasında yaralanan olmadığını açıkladı.

Resmi Kyodo ajansı, başarısız deneme sonrası JAXA'nın, Epsilon S tip roketinin fırlatılışını 2024 mali yılına ertelediğini aktardı.

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