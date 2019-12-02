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BİLİM-TEKNOLOJİ

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Etiyopya uzaya ilk uydusunu gönderecek

Doğu Afrika ülkesi Etiyopya, kendi mali imkanlarıyla yürüttüğü uzay programı çerçevesinde ilk kez uydu fırlatacak.

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Uzay Bilimi ve Teknoloji Enstitüsü Direktörü Dr. Solomon Belay, Etiyopya Haber Ajansına (ENA) verdiği mülakatta, tarım ve madencilik alanında kullanılacak ilk uydunun 17 Aralık'ta fırlatılacağını söyledi.

Uydu sayesinde yaklaşık 12 milyon dolarlık yıllık görüntü maliyetinin ortadan kalkacağını ifade eden Belay, ETRSS-1 isimli uydunun Çin'den fırlatılacağını belirtti.

Belay, uydunun, başkent Addis Ababa'ya kurulan Entoto Gözlemevi'nden bir grup mühendis tarafından kontrol edileceğini kaydetti.

Gelirinin büyük bölümünü tarım ve hayvancılıktan kazanan ülke, son yıllarda karşılaştığı küresel iklim değişiminin olumsuz etkilerini azaltmak için de uyduya ihtiyaç duyuyor.

Sahra Altı Afrika'da Gana, Nijerya, Güney Afrika ve Ruanda gibi az sayıda ülkenin uzayda uydusu bulunuyor.

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