İstanbul
00:00:00
İstanbul
  • $ 5,3215
  • 6,037
  • 227.249
  • 103.185
Haber hattı
0530 708 54 54
Haber hattı
0530 708 54 54

HABERLER

BÖLGELER

SPOR

EKONOMİ

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA

BİLİM-TEKNOLOJİ

  1. Haberler
  2. Bilim-Teknoloji

Kanada, Eurohawk için Almanya'ya resmi teklifte bulundu

Kanada, insansız hava aracı Eurohawk'ı Almanya'dan almak için resmi bir teklifte bulundu.

  • TM Dijital Haber Merkezi
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
x

Transport Canada, petrol sızıntılarını ve Kuzey Kutbu Bölgesi'ni izlemek için Almanya'ya 700 milyon Euro’ya (823 milyon dolar) mal olan Euro Hawk tipi insansız hava aracını (İHA) satın almak istiyor.
 
Alman Savunma Bakanlığı, Kanada’dan yüksek irtifa gözetleme İHA'sı edinme talebini inceliyor. Almanya’nın Euro Hawk programının 2013 yılında iptalinden sonra Eurohawk Alman hava üssünde park edildi.
 
Berlin şimdi 2025'ten sonra teslimat için birkaç MQ-4C Triton uçağı almak için Northrop ile pazarlık yapıyor. Northrop geçen yıl sürecin tamamlanmasının yıllar alabileceğini söyledi.
 
UZMANLAR EUROHAWK'IN BÜYÜK BİR BAŞARISIZLIK OLDUĞUNU SÖYLÜYOR
 
Geçtiğimiz yıl hükümet, prototipin geliştirilmesi ve tedariki, "ISIS" ve yedek parçalar olarak adlandırılan bir sinyal istihbarat sensörünün ve yedi test uçuşunun tamamlanmasının 2007'den bu yana yaklaşık 681 milyon avroya mal olduğunu kabul etti. Test uçuşlarına yeniden başlamaya hazırlanmak için ayrıca 24 milyon avro harcandı.
 
Öte yandan İHA’nın "askeri görevlerden arındırılmış" olduğu iddia ediliyor. Bu, Amerikan yapımı radyo ekipmanlarının, GPS alıcısının ve antenlerinin yanı sıra tüm şifreleme ve uçuş kontrol sisteminin İHA’dan kaldırılması anlamına geliyor. Tek tek yazılım bileşeni yazılımı İHA’dan silmek yerine teknisyenler, ABD yapımı hassas yazılımlar içeren tüm sabit diskleri kaldırarak "donanım kaldırmayı" gerçekleştirmeyi tercih etti.
 
Uzmanlar 10 yıl ve 823 milyon dolarlık bir maliyetin ardından ortada tam manasıyla operasyomel bir İHA'nın çıkartılamamasını tam bir fiyasko olarak değerlendiriyor.

CHP Antalya Milletvekili Deniz Baykal TBMM´de yemin etti

Bu yazıya ilk siz yorum yapın.

Yorumlar

Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.

  • Lütfen birşeyler yazınız. Yorum alanı boş bırakılamaz.
  • Tebrikler! Yorumunuz onay sonrası yayınlanacaktır.
  • Mesajlarınız size hukiki sorumluluk doğurur.
  • Bir hata oluştu lütfen daha sonra tekrar deneyiniz!

Trump'ın kararına karşı oylamaya gidecekler

Trump'ın kararına karşı oylamaya gidecekler

BM Genel Sekreteri Guterres'ten Venezuela'ya uyarı

BM Genel Sekreteri Guterres'ten Venezuela'ya uyarı

TEKNOFEST 2019 başvuruları başladı

TEKNOFEST 2019 başvuruları başladı

Venezuela, Kolombiya sınırını kapattı

Venezuela, Kolombiya sınırını kapattı

Gıda üsleri geliyor

Gıda üsleri geliyor

Askeri törenle karşılandılar

Askeri törenle karşılandılar

Kadroya alınan işçilere müjde! ücret ve kıdem artışı geldi

Kadroya alınan işçilere müjde! ücret ve kıdem artışı geldi

Tatbikat başlıyor, Katar da katılabilir

Tatbikat başlıyor, Katar da katılabilir
 

POPÜLER HABERLER

CHP´li Avcılar Belediyesinde işçiler eylem yaptı

CHP´li Avcılar Belediyesinde işçiler eylem yaptı

Sosyal medyada günün en çok paylaşılan fotoğrafları

Sosyal medyada günün en çok paylaşılan fotoğrafları

ÖNE ÇIKAN HABERLER

ŞANS OYUNLARI

SPOR

HABERLER

BÖLGELER

EKONOMİ

POPÜLER

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA

Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.

©Copyright 2019