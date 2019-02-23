Kanada, Eurohawk için Almanya'ya resmi teklifte bulundu

Transport Canada, petrol sızıntılarını ve Kuzey Kutbu Bölgesi'ni izlemek için Almanya'ya 700 milyon Euro’ya (823 milyon dolar) mal olan Euro Hawk tipi insansız hava aracını (İHA) satın almak istiyor.

Alman Savunma Bakanlığı, Kanada’dan yüksek irtifa gözetleme İHA'sı edinme talebini inceliyor. Almanya’nın Euro Hawk programının 2013 yılında iptalinden sonra Eurohawk Alman hava üssünde park edildi.

Berlin şimdi 2025'ten sonra teslimat için birkaç MQ-4C Triton uçağı almak için Northrop ile pazarlık yapıyor. Northrop geçen yıl sürecin tamamlanmasının yıllar alabileceğini söyledi.

UZMANLAR EUROHAWK'IN BÜYÜK BİR BAŞARISIZLIK OLDUĞUNU SÖYLÜYOR

Geçtiğimiz yıl hükümet, prototipin geliştirilmesi ve tedariki, "ISIS" ve yedek parçalar olarak adlandırılan bir sinyal istihbarat sensörünün ve yedi test uçuşunun tamamlanmasının 2007'den bu yana yaklaşık 681 milyon avroya mal olduğunu kabul etti. Test uçuşlarına yeniden başlamaya hazırlanmak için ayrıca 24 milyon avro harcandı.

Öte yandan İHA’nın "askeri görevlerden arındırılmış" olduğu iddia ediliyor. Bu, Amerikan yapımı radyo ekipmanlarının, GPS alıcısının ve antenlerinin yanı sıra tüm şifreleme ve uçuş kontrol sisteminin İHA’dan kaldırılması anlamına geliyor. Tek tek yazılım bileşeni yazılımı İHA’dan silmek yerine teknisyenler, ABD yapımı hassas yazılımlar içeren tüm sabit diskleri kaldırarak "donanım kaldırmayı" gerçekleştirmeyi tercih etti.

Uzmanlar 10 yıl ve 823 milyon dolarlık bir maliyetin ardından ortada tam manasıyla operasyomel bir İHA'nın çıkartılamamasını tam bir fiyasko olarak değerlendiriyor.