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Bilim-Teknoloji

EuroLeague'de Türk derbisi Tivibu'da yayınlanacak

Fenerbahçe Beko - Anadolu Efes karşılaşması, 3 Ocak'ta Tivibu üzerinden S Sport kanalında canlı yayınlanacak.

AA2 Ocak 2025 Perşembe 13:51 - Güncelleme:
EuroLeague'de Türk derbisi Tivibu'da yayınlanacak
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Şirketten yapılan açıklamaya göre, Türk Telekom'un dijital televizyon platformu Tivibu, farklı spor dallarından sevilen içerikleri seyircilerle buluşturmaya devam ediyor.

EuroLeague'de üst üste mağlubiyet yaşayan Fenerbahçe Beko ile dalgalı performansını sürdüren Anadolu Efes, kritik bir mücadelede karşı karşıya gelecek.

Fenerbahçe Beko ve Anadolu Efes, ligin 19. haftasında sahaya çıkacak. Bu mücadelede galip gelen taraf, önemli bir avantaj elde edecek. Play-off potasında birbirine doğrudan rakip olan iki takım için de karşılaşma kritik öneme sahip olacak. Kazanan ekip, Fenerbahçe'nin maç eksiğiyle bir üst sıraya çıkma şansı elde edecek. Yılın ilk derbisi olan bu mücadele, 3 Ocak'ta 20.45'te Tivibu üzerinden S Sport'ta canlı olarak yayınlanacak.

Ayrıca, Serie A'daki başkent derbisi için de geri sayım devam ediyor. Roma'nın Lazio'yu ağırlayacağı "Derby Capitolino", Tivibu üzerinden S Sport'ta izlenebilecek.

Avrupa Ligi potasını hedefleyen iki başkent takımının mücadelesi ise 5 Ocak'ta 22.45'te başlayacak.

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