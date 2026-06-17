EUROSATORY 2026'da, ASELSAN'dan iki stratejik anlaşma

Türkiye'nin savunma sanayisi şirketlerinden ASELSAN, EUROSATORY 2026'da hava, kara, deniz ve elektromanyetik alanlardaki kabiliyetlerini içeren entegre çok alanlı savunma portföyünü tanıttı.

Şirketin öne çıkan sistemleri arasında KALKAN II/M araç üstü mobil arama radarı ve DRONEDEF konsepti yer aldı. DRONEDEF; İHTAR anti-drone sistemi, GÖKBERK lazer silah sistemi, KORKUT 100/25 SB anti-drone silah sistemi ve EJDERHA yüksek güçlü elektromanyetik anti-İHA sistemini bir araya getiren entegre bir çözüm olarak sunuldu. Sistem, İHA tehditlerine karşı hard-kill, yönlendirilmiş enerji ve elektromanyetik etkileri birlikte kullanıyor.

ASELSAN ayrıca Çelik Kubbe katmanlı hava savunma mimarisini, KORAL AD mobil radar elektronik harp sistemini, TOLUN hassas güdümlü mühimmat ailesini ve KILIÇ otonom su altı araçları ailesini tanıttı. Bu sistemlerin, modern harp sahasının çok alanlı ihtiyaçlarına yönelik geliştirildiği belirtildi.

ASELSAN'DAN İKİ AYRI STRATEJİK İŞ BİRLİĞİ

Şirket, uluslararası iş birliğini artırma stratejisi kapsamında EUROSATORY 2026'da iki ayrı anlaşma imzaladı.

ASELSAN, Daimler Truck ile ASELSAN'a ait faydalı yüklerin ve sistemlerin Mercedes Benz Truck markalı Daimler Truck platformlarına entegre edilmesine yönelik iş birliği fırsatlarını değerlendirmek amacıyla bir Mutabakat Zaptı (MoU) imzaladı. Anlaşmanın, hava savunma ve elektronik harp programlarına katılım kapsamında bir iş birliği oluşturmayı hedeflediği belirtildi.

Söz konusu anlaşmanın, karşılıklı mutabık kalınacak müşteriler için ortak pazarlama ve iş geliştirme faaliyetlerine yönelik bir çerçeve sunduğu ifade edildi. Türkiye'de Daimler Truck'ın OEM'i olan Koluman'ın da iş birliğinin uygulanmasına destek vereceği kaydedildi.

ASELSAN ayrıca Letonya merkezli VIC TEC ile İHA savunma kabiliyetlerinin geliştirilmesine yönelik bir niyet mektubu imzaladı. Bu iş birliğinin, Letonya'nın C-UAS kabiliyetlerini dedektörler ve efektörler alanında güçlendirmeyi hedeflediği ifade edildi.

ELEKTRONİK HARP VE OTONOM SİSTEMLER YOĞUN İLGİ GÖRÜYOR

ASELSAN Genel Müdürü Ahmet Akyol, ASELSAN'ın İHA karşıtı, hassas vuruş, elektronik harp ve otonom sistemlerinin uluslararası ölçekte yoğun ilgi gördüğünü belirterek, "Bu durum, entegre ve sahada kendini kanıtlamış savunma kabiliyetlerine olan ihtiyacın arttığını gösteriyor" dedi.

Akyol ayrıca, EUROSATORY 2026'daki varlıklarının şirketin teknoloji portföyünün genişliğini ve uluslararası iş ortaklıklarının gücünü ortaya koyduğunu vurgulayarak, imzalanan anlaşmalarla ASELSAN'ın çok alanlı savunma kabiliyetlerini daha da geliştirdiğini ifade etti.