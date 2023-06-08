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Bilim-Teknoloji

''EveR 6'' robotu orkestra yönetecek

Güney Kore'nin başkenti Seul'de düzenlenecek 'Absence' adlı gösteriyi 'EveR 6' robotunun yöneteceği açıklandı.

AA8 Haziran 2023 Perşembe 10:58 - Güncelleme:
''EveR 6'' robotu orkestra yönetecek
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Yonhap'ın haberine göre, Kore Ulusal Orkestrası, 30 Haziran'da Seul'de vereceği konserde Kore Endüstriyel Teknoloji Enstitüsünün (KITECH) geliştirdiği bir robotun orkestra şefi olacağını açıkladı.

"Absence" konserini yönetmesi planlanan "EveR 6" adlı android robotun görünümü insan bedenini andırıyor. Robot aynı zamanda boynunu ve kolunu esnek biçimde kullanabiliyor.

Batonun yönü ve hareket hızını kayıt altına alan "hareket yakalama" teknolojisi sayesinde robotun baton hızını doğru şekilde algılaması kolaylaşıyor.

Robot ve orkestra şefi Choi Soo-yeol konserde ayrı ayrı performans sergileyecek, sonrasında ise iki şef birlikte konser yönetecek.

Choi, robotlar için en büyük zorluğun etkileşim ve iletişim olduğunu söyleyerek, gösteride insanın müzik konusunda robotik teknolojilerden daha öne çıktığını göstermek istediğini söyledi.

"EveR 6" adlı robotun konserdeki performansı Güney Kore için ilk olacak.

Robotlar, Japonya ve İsviçre'de orkestra yönetmişti.

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