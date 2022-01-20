Evrenin yüzde birini oluşturuyor... Sayısı 40 kuadrilyon!

Sputnik Türkiye 20 Ocak 2022 Perşembe 12:32 - Güncelleme: 20 Ocak 2022 Perşembe 12:32

Evrenin en büyük gizemlerinden biri olarak görülen ve Nisan 2019'da astrofizikte çığır açıcı bir açıklamayla ilk kez fotoğrafı paylaşılan kara deliklerin sayısına dair yeni bir araştırmanın sonuçları paylaşıldı.



Hakemli 'The Astrophysical Journal' dergisinde yayınlanan, yeni bir hesaplama tekniğiyle yapılan ve farklı büyüklüklerdeki kara deliklerin işleyişini ele alan araştırmaya göre gözlemlenebilir evrendeki kara delik sayısı 40 kuadrilyon, yani 40.000.000.000.000.000. Bu da kara deliklerin, evrenin bu zamana dek gözlemlenebilmiş kısmındaki maddenin yüzde 1'ini oluşturduğu anlamına geliyor.

Sputnik Türkiye'nin haberine göre, 2019'daki açıklama ilk kez Albert Enstein'ın yirmi yüzyılın başında Genel Görelilik Kuramı (İzafiyet Teorisi) bağlamında var olduğunu öne sürdüğü kara delikler konusunda yapılan ilk doğrudan gözlemdi.

Uzaydaki cisimlerin yer çekim kuvvetinin kütlelerinin büyüklükleriyle doğru orantılı olduğunu öngören Einstein'ın teorisine göre kara delik gibi büyük kütleli cisimlerin zaman çekim kuvveti ve zamanı bükebilme yeteneği bulunuyor.

Kara deliklerin çevresi evrendeki en vahşi yerlerden biri olarak gösteriliyor ve kendisine yaklaşan yıldızları, gezegenleri, gazı, tozu ve her çeşit elektromanyetik radyasyonu geri döndürülemez şekilde yutuyor.