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Bilim-Teknoloji

Eylem Temelli Türkçe Büyük Dil Modeli Yarışması ile Türkiye Kendi Yapay Zekâ Uygulamalarını Geliştirecek

TEKNOFEST İstanbul kapsamında; TÜBİTAK, T3 Vakfı ve Sanayi ve Teknoloji Bakanlığının ortak yürütücülüğünde düzenlenen Eylem Temelli Türkçe Büyük Dil Modeli Yarışması, yapay zeka alanında Türkiye'nin yükselen gücünü ortaya koyacak.

28 Mayıs 2025 Çarşamba 10:56 - Güncelleme:
Eylem Temelli Türkçe Büyük Dil Modeli Yarışması ile Türkiye Kendi Yapay Zekâ Uygulamalarını Geliştirecek
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Yapay zekâ ile milli çözümler üretmesi ve yapay zeka modellerinin Türkçe kabiliyetlerinin geliştirilmesi hedeflenen yarışma, Türkiye'nin bu alandaki insan kaynağını geliştirmeyi, araştırmacıların ve girişimcilerin bilgi birikimini artırmayı ve Türkçe dil modeli geliştirme çalışmalarında yenilikçi yaklaşımları teşvik etmeyi amaçlıyor.

Ülkemizin bu stratejik alanda uluslararası düzeyde rekabet edebileceğini gösteren projelerin geliştirileceği yarışmaya yalnızca Türkiye'de ikamet eden katılımcılar takım halinde başvurabilecek. Takımlar en az 3, en fazla 6 kişiden oluşabiliyor ve her takımın bir kaptan belirlemesi gerekiyor. Katılımcı profili ise oldukça geniş; lisans ve lisansüstü öğrencilerden mezunlara, araştırmacılardan girişimcilere, şirket çalışanlarından AR-GE ekiplerine kadar pek çok farklı demografide takım yarışmaya başvurabiliyor.

İki aşamada yürütülecek yarışma sürecinde önce "Ön Değerlendirme Aşaması", ardından da "Uygulama Geliştirme Aşaması" gerçekleştirilecek. Katılımcılar, bu süreçte büyük dil modelleri ile verilen görevleri yerine getirmeye çalışırken teknik becerilerini sergileyecek ve Türkçe dil teknolojilerine katkı sunacak.

Yarışmada dereceye giren takımlara ise Birincilik ödülü 150 bin TL, ikincilik ödülü 120 bin TL ve üçüncülük ödülü olarak 100 bin TL nakdi ödül verilirken dereceye giren takımlara projelerine devam edebilmeleri için GPU desteği de sağlanacak. Son başvuru tarihi 20 Haziran olan yarışma, Türkiye'de yapay zekanın geleceği hakkında söz söylemek isteyen tüm takımları davet ediyor.

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