MESAN Yönetim Kurulu Başkanı Devrim Erol, AA muhabirine, SAHA 2026'nın sektör açısından önemli bir platform olduğunu belirterek, bu yıl özellikle 3 ürünü ön plana çıkardıklarını söyledi. Erol, "Bu yıl bizim açımızdan oldukça önemli. Uzun süredir üzerinde çalıştığımız sistemleri ilk kez bu ölçekte sergiledik." dedi.

Devrim Erol, ilk kez tanıttıkları MEDAS isimli mayın-el yapımı patlayıcı dedektörünün güç hedefleri özellikle zorlu toprak koşullarında tespit edilebildiğini belirtti. Erol, ürünle ilgili şu bilgileri verdi:

"MEDAS'ta yenilikçi bir teknoloji kullanıyoruz. Bu sayede farklı karakterdeki hedefleri tespit etme kabiliyetimiz artıyor. Operatör açısından hem güvenlik hem de hız anlamında önemli bir avantaj sağlıyoruz. MEDAS ile yola çıkmadan önce, 2020-2022 yıllarında kablo ve EYP tespit eden GPR tasarımı yapalım istedik ancak teori ile pratik maalesef hayat bulamadı, başarısız sonuçlandı ve ürünleştiremedik, AR-GE böyle bir şey. 2023 yılı sonrası ise sil baştan AR-GE'miz çalışmalara başladı, önemli yatırımlar yaptık, ciddi mesai harcadık ve bugün MEDAS ile tüm hedefleri tespit edebilen noktaya geldik. MEDAS'ın tüm bu zorluklar sonunda ortaya çıkmış olmasından çok memnunuz."

Sistemin sahada test edildiğini ve kullanıcı geri bildirimleriyle geliştirildiğini belirten Erol, "Amacımız yanlış alarm oranını düşürürken tespit başarısını artırmak. MEDAS bu dengeyi kuran bir sistem oldu." ifadelerini kullandı.

-⁠ ⁠RİSKLİ ALANLARDA ROBOTİK MEROB GÖREV YAPACAK

İnsansız sistemlerin sunduğu olanakları kullanmak için de çeşitli işbirlikleri yaptıklarını anlatan Erol, bu kapsamda robotik sektör öncüleri ile yapılan ortak çalışmayla MEROB mayın dedektör robotunu geliştirdiklerini söyledi. Böylece personel güvenliğini merkeze alan bir çözüm oluşturduklarını dile getiren Erol, sistemin özellikle riskli bölgelerde aktif rol oynayacağını belirtti.

Erol, "MEROB ile operatörü doğrudan tehlikeli bölge içine sokmadan görev icra edebiliyorsunuz. Uzaktan kontrol edilebilen ve otonomi kabiliyetleri bulunan bir platform. Üzerine entegre edilen sistemlerle mayın ve patlayıcı tespiti yapılabiliyor." diye konuştu.

Robotik sistemlerin sahadaki öneminin giderek arttığını dile getiren Erol, "Artık insanı riske atmayan çözümler ön planda. MEROB da bu yaklaşımın bir ürünü." dedi.

- ⁠TRAFİK KONTROLÜNDE YENİ ÇÖZÜM MEDAR TD

SAHA 2026'da sivil alanda kullanımı olan çözümlerini de tanıttıklarını anlatan Erol, MEDAR TD trafik kontrol ünitesinin özellikle sahadaki düzen ve güvenliğin sağlanmasında kritik rol oynayacağını söyledi.

Devrim Erol, "MEDAR TD, sahada trafik ve geçiş kontrolünü daha etkin şekilde yönetmek üzere geliştirildi. Hem askeri hem de sivil kullanım senaryolarına uygun bir çözüm sunuyor. Kullanım kolaylığı ve hızlı konuşlandırma kabiliyetiyle fark yaratıyor. MEDAR TD ile sahada geçiş yapan tüm araçlar tespit edilerek merkezi sistemlere aktarılıp istenen analizlerin yapılabilmesine imkan sağlıyoruz." diye konuştu.

Ürün geliştirme süreçlerinde kullanıcı geri bildirimlerinin belirleyici olduğunu anlatan Erol, sahadan gelen ihtiyaçlara göre hareket ettiklerini vurguladı. Erol, "Bizim en büyük gücümüz sahadaki ihtiyaçları dinlemek. Geliştirdiğimiz tüm sistemler, gerçek operasyonel ihtiyaçlara cevap verecek şekilde tasarlanıyor. Bu nedenle sahada karşılık buluyor. SAHA 2026'da yaptığımız tanıtımlar sadece bir lansmandan ibaret değildi. Bu ürünler sahada test edilmiş, geri bildirimlerle olgunlaştırılmış sistemler. Fuarda bunu tüm paydaşlara gösterdik." ifadelerini kullandı.

Son 3 yılda 13 ülkeye ihracat yaptıklarını vurgulayan Erol, fuar boyunca mevcut ve yeni duyurdukları ürünlerle yurt içinde ve dışında yeni işbirlikleri için önemli görüşmeler gerçekleştirdiklerini bildirdi.