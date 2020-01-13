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Bilim-Teknoloji

Singapur, F-35 satın almak için resmi başvuruda bulundu

Singapur Savunma Bakanlığı, ABD Savunma Bakanlığı ile F-35 savaş uçağı satın alma görüşmelerine başladığını açıkladı.

13.01.2020  14:01 - Güncelleme: 13.01.2020  14:01

TM Dijital Haber Merkezi

Geçtiğimiz yılın başında Singapur Hava Kuvvetleri, F-16'ların yerini alacak yeni nesil savaş uçaklarının, beşinci nesil F-35 savaş uçağı olacağını açıklamış, ardından ABD Savunma Bakanlığı ile F-35 savaş uçağı satın alma müzakerelerini başlatmıştı. Bu kapsamda Singapur'un satın alma talebinin ABD Kongresine ulaştığı bildirildi.

Singapur, Savunma Bakanlığı, ABD Kongresi'nin Kongre Bildirimi'ne yanıt vermesinin 30 gün sürdüğü, verilecek yanıtın ardından Teklif Mektubu ve Kabul Mektubu için resmi şartların müzakere edileceği açıklandı.

Singapur Savunma Bakanı Eng Hen geçtiğimiz aylarda resmi sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "F-16'larımızın 2030'dan sonra emekli olması gerekecek. DSTA (Singapur Cumhuriyeti Hava Kuvvetleri) ve RSAF'ın (Singapur Savunma Bilim ve Teknoloji Ajansı) teknik değerlendirmelerini tamamladıkları ve F-35'in en uygun savaş uçağı olduğuna karar verdikleri için mutluyuz. Tam bir filoya karar vermeden önce birkaç F-35 tedarik edeceğiz. Singapur'un F-35 edinme kararını onaylamadan önce ABD'deki ilgili taraflarla alımın detaylarını görüşeceğiz." ifadelerini kullanmıştı.

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