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F-35 B ve C modellerinde 1. kategori 2 sorun!

ABD'nin Deniz Kuvvetleri için geliştirdiği F-35 versiyonlarının, yüksek hızlarda uçağa gizlilik yeteneği kazandıran kaplamanın kabarmaya başladığı ve kuyruk kısmında termal hasarın oluştuğu tespit edildi.

  • star.com.tr
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F-35 gizli savaş uçağının B ve C modellerinin, hasar görmeden çok kısa bir süre süpersonik hızda uçabildiği ileri sürüldü.
 
Defence News'in elde ettiğini ileri sürdüğü belgelere göre F-35 uçağının kasasında, uçağa gizlilik yeteneği kazandıran kaplama süpersonik hızla uçtuğunda hasar gördü. Ayrıca uçağın arka kısmında bulunan birçok anten de savunmasız kalarak zarar görüyor.
 
Belgelere göre, F-35 Ortak Program Ofisi B ve C modelleri ile ilgili sorunlları sınıflandırdı. Belgedeki bilgilere göre, F-35 savaş uçağının kilit görevlerinden birini başarmakta zorluk yaşadığı görülüyor. 1 kategoriye giren söz konusu sorun, uçakta ciddi bir eksikliği olduğunu gösteriyor.
 
Defence News'e göre, her iki modelde karşılaşılan sorun, 2011 yılında Mach 1.3 ve Mach 1.4 hızlarında uçtukları sırada görüldü. Bu hızlara ulaşan uçağın yatay kuyruk ve kuyruk bomunun hem sağ hem de sol taraflarında gizlilik yeteneği kazandıran kaplamanın kabarmaya başladığı ve hızını düşürmediğinde kabarmanın devam ettiği belirtildi.
 
Aynı zamanda F-35C'nin Aralık 2011'deki benzer test uçuşlarında iç yatay kuyruk ve kuyruk bomunun yapısal bütünlüğünü bozan termal hasar meydana geldiği ileri sürüldü.
 
HÜKÜMET EL ATMIYOR MU?
 
Pentagon adına F-35 programına liderlik eden Başkan Yardımcısı Mat Winter, Defence News’e verdiği demeçte bakanlığın kaplama sorununu hafifletmek için adımlar attığını ancak hükümetin ek sorunlar çıkabileceği için bunu tamamen çözemeyeceğini ekledi.
 
Winter, ciddi bir çözüm arayışına girilmemesinin gerekçesi olarak jetlerin uçuş hızının ucunda olduğunu, sorunun hem B hem de C modelleri için yalnızca bir kez gözlemlendiğini söyledi.
 
Lockheed Martin’in F-35 program başkanı Greg Ulmer, operasyon filosunda meydana gelen herhangi bir problemin olmadığını ve olayların 'operasyonel senaryolarda olası olmayan en yüksek uçuş testi koşullarınının zorlanması sonucu'' ortaya çıktığını belirtti.
 
Bu tarz bir sorunla karşılaşılmamasının daha iyi olacağını söyleyen Winter ise, ''Tüm filonuzda aynı durumla karşılaşsaydınız, o zaman bir probleminiz var demekti. Ancak durum böyle değil'' ifadelerini kullandı.
 
Winter ayrıca, gelecekte basınca ve sıcaklığa daha fazla dayanan gelişmiş malzemelerin de kullanılabileceğini ifade etti. 

Kaşla göz arasında böyle çaldı

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