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BİLİM-TEKNOLOJİ

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F-35'ler S-400'e karşı! Patriot'larla saldırı taktikleri geliştirdiler!

İsrail Hava Kuvvetleri’nin Mavi Bayrak hava tatbikatında ABD ve Avrupa ülkelerinden müttefikleri ile birlikte Rus füze savunma sistemi S-400’e karşı koyma taktikleri icra ettikleri öğrenildi.

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Breaking Defense portalının haberine göre İsrail’in ev sahipliğinde Uvda Hava Üssü’nde gerçekleşen Mavi Bayrak hava tatbikatında İsrail Hava Kuvvetleri, ABD ve Avrupa ülkelerinden müttefikleri ile birlikte Rus füze savunma sistemi S-400’e karşı koyma taktikleri icra etti.
 
İsrailli pilotların yanı sıra Amerikan, Alman, İtalyan ve Yunan pilotlarının da katıldığı tatbikatta İsrail Hava Kuvvetleri’ne ait birkaç 5. nesil F-35I ve F-16I avcı uçaklarının, ayrıca diğer ülkelere ait 30’un üzerinde F-16, F-35 ve Eurofighter Typhoon jetlerinin yer aldığı kaydedildi.
 
Avcı uçaklarının hava çatışması ve hava savunma sistemlerine saldırı taktikleri icra ettikleri belirtilen haberde, Rus S-400 füze savunma sistemlerinin imitasyonu için Amerikan yapımı MIM-104 Patriot sistemlerinin kullanıldığı kaydedildi.
 
Sputnik'in haberine göre, tatbikatın Negev Çölü'nde, Gazze Şeridi’ndeki çatışma bölgesinin yakınında gerçekleştiği ifade edildi.

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