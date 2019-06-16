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F-35'in devre kartları Çinli şirket tarafından üretilmiş

Çinli bir şirketin F-35'in devre kartlarını ürettiğinin tespit edilmesi, İngiltere medyası tarafından 'şoke eden gelişme' olarak servis edildi.

  • star.com.tr
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Dünyanın en pahalı savunma sanayii projesi olan 5. nesil savaş uçağı F-35'in motorlar, aydınlatma, yakıt ve navigasyon sistemlerini kontrol eden devre kartlarının Çin'in Exception PCB şirketi tarafından üretildiğinin ortaya çıkması, İngililtere'de tepkiyle karşılandı.
 
Olayı gündeme taşıyan İngiliz medyası, son dönemlerde gündemden düşmeyen 'Çin'in casusluk faaliyetleri'' tartışmasını hatırlatarak, olayı ''Vahim durum, şoke eden gelişme'' şeklinde servis etti.
 
Konuya ilişkin açıklama yapan İngiltere Savunma Bakanlığı, şirketin savunma endüstirisi alanında köklü bir tedarikçi olduğunu ve söz konusu parçaları tedarik etmenin herhangi bir risk oluşturmadığını savundu.
 
ABD İLK KEZ GİZLEMİYOR
 
Bu gelişme, ABD ordusu F-35'in tedarik zincirine Çin'in katılımını ilk kez gizlemesi değil. Pentagon, 2014 yılında da maliyet aşımına uğramış programın devamı çabalarında, Çin yapımı bileşenleri kullanma yasağını kaldırmak için uğraştı. Mesele gündeme taşındamadan tedarikçilerden Northrop Grumman ve Honeywell'in, uçakların radar sisteminde Çin yapımı mıknatıs kullanmasına izin verildi.
 
EUROFİGHTER TYPHOON, APACHE VE F-35...
 
Exception PCB, 2013 yılında Şenzen Fastprint tarafından satın alındı. Çin tarafı mülkiyet haklarını asla gizli tutmadı. Şirket birçok hassas alanın yanı sıra Eurofighter Typhoon savaş uçağı ve Apache saldırı helikopteri için de çalıştı.
 

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