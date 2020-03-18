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Bilim-Teknoloji

Elon Musk, Tesla'yı karantinaya almama inadını sürdürüyor

Elektrikli otomobil üreticisi Tesla'nın patronu Elon Musk, Kaliforniya devlet makamlarının Koronavirüs salgını nedeniyle şirketi karantinaya alma isteğine karşı çıkıyor.

18 Mart 2020 Çarşamba 11:50 - Güncelleme: 18 Mart 2020 Çarşamba 11:55
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Tesla'nın kurucusu Elon Musk, elektrikli otomobil üretimini artırmak konusunda oldukça kararlı ve Kaliforniya devlet makamlarının Koronavirüs salgını ile ilgili olarak yaptığı düzenlemelere karşı çıkmaya devam ediyor.

"Ulaşım ve enerji sektörü durmamalı"

Elon Musk son zamanlarda Koronavirüs salgınıyla ilgili küçümseyen tutumu ve paniğin, hastalıktan daha tehlikeli olduğu şeklinde söylemleriyle dikkat çekmişti. Kaliforniya makamları nüfusun yaşamını sürdürmesi için birincil öneme sahip olmayan işletme ve kuruluşların karantinaya alınmasına ilişkin bir kararname yayınladı. Ancak Elon Musk, ulaşım ve enerjinin önemli faaliyet alanları olduğunu belirterek, Tesla'nın karantinaya alınmasını istemiyor.

Donanım Haber'de yer alan bilgiye göre, Tesla'nın çalışanlarına işe gitmeme hakkı tanıdığı belirtilirken, şirketin bu işçilere ödeme yapmayacağı belirtiliyor. İdari personel uzaktan çalışmaya devam ederken, üretim ve lojistik biriminde yer alan personelin ise işe gitme gerekliliği mevcut.

Şirketin çalışanlara Koronavirüs salgınını önlemek için eğitimler verdiği ve dezenfeksiyon için tüm ekipmanların da dağıtıldığı belirtiliyor. Ancak Tesla patronunun bu katı tutumu birçok kesim tarafından eleştiriliyor.

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