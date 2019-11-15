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Facebook 5.4 milyar ‘fake’ hesabı sildi 

Sosyal medya platformu Facebook, bu yıl içinde milyarlarca ‘fake’ hesabı, açılmalarından dakikalar sonra sildiğini duyurdu.

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Facebook, bu yıl kapatılan sahte hesaplara ilişkin açıklama yaptı. Sosyal medya platformundan yapılan açıklamada, bu yıl içinde 5.4 milyar ‘fake’ hesabın açıldıktan dakikalar sonra silindiği belirtildi. Açıklamada, “Sahte, kötü niyetli hesaplar oluşturma girişimlerini algılama ve engelleme kabiliyetimizi geliştirdik” ifadeleri yer aldı. Ayrıca açıklamada, “Her gün, bu algılama sistemlerini kullanarak milyonlarca sahte hesap açma girişimini engellediğimizi tahmin edebiliriz” denildi. Ayrıca, hükümetin kullanıcı bilgisi taleplerinin yeni bir seviyeye ulaştığını gösterdiği belirtildi. 
 

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