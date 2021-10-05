İSTANBUL 20°C / 13°C
Parçalı bulutlu, güneşli
5 Ekim 2021 Salı / 28 Safer 1443
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    8,8667
  • EURO
    10,2876
  • ALTIN
    501.299
  • BIST100
    1394.37
  • Haberler
  • >
  • Bilim-Teknoloji
  • >
  • Facebook, 6 saatlik kesintiden sonra kullanıcı bilgilerinin güvende olduğunu duyurdu
Bilim-Teknoloji

Facebook, 6 saatlik kesintiden sonra kullanıcı bilgilerinin güvende olduğunu duyurdu

Facebook, WhatsApp ve Instagram servislerinde 6 saate yakın süren erişim engelinin, hatalı bir konfigürasyondan kaynaklandığı ve kullanıcı verilerinin çalındığına dair bir delil bulunmadığı açıklandı.

AA5 Ekim 2021 Salı 06:51 - Güncelleme: 5 Ekim 2021 Salı 06:52
ABONE OL

Facebook'un altyapı direktörü Santosh Janardhan, şirketin sitesi üzerinden yaptığı açıklamada, kesintinin hatalı bir konfigürasyondan kaynaklandığının saptandığını bildirdi.

Sorunun aynı zamanda şirketin operasyonlarında kullandığı sistemleri kullanılamaz hale getirmesinin çözümü zorlaştırdığını kaydeden Janardhan, "Platformlarımızda bugün yaşanan kesintiden dolayı tüm dünyada bize güvenen kişi ve şirketlerden özür dileriz" ifadesini kullandı.

Şirket, bu süreçte kullanıcı bilgilerinin çalındığına dair bir delil bulunmadığını belirterek, bu yöndeki haberleri yalanladı.

Facebook, WhatsApp ve Instagram'a Türkiye saatiyle 18.40'tan sonra yaklaşık 6 saat boyunca dünya genelinde erişim sorunu yaşanmıştı.

İlginizi Çekebilir
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.