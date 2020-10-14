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Bilim-Teknoloji

Facebook 'aşı karşıtı reklam' kararı

Sosyal paylaşım sitesi Facebook, aşı karşıtı reklamlara yasak getireceğini açıkladı.

AA14 Ekim 2020 Çarşamba 11:17 - Güncelleme: 14 Ekim 2020 Çarşamba 11:17
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Facebook'tan yapılan açıklamada, aşıları güvenli olmayan veya faydasız olarak gösteren reklamlara artık izin verilmeyeceği belirtildi.

Facebook'un Sağlık Girişimleri Müdürü Kang Şing Cin, şirketin blogundan yaptığı açıklamada, aşıların koruyuculuğu ve etkinliğiyle ilgili paylaşımların geniş bir kitleye ulaşmasına yardımcı olmak istediklerini vurguladı.

Halk sağlığı çabalarına zarar verebilecek yanlış bilgiler içeren reklamları yasaklamayı amaçladıklarına işaret eden Cin, "Bu tip reklamları platformumuzda istemiyoruz." ifadesini kullandı.

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