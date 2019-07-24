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Facebook Cambridge Analytica skandalı için 5 milyar dolar ceza ödeyecek

ABD Federal Ticaret Komisyonu (FTC) Facebook´un dünyanın en büyük gizlilik ve veri ihlali cezası olmak üzere, Cambridge Analytica skandalı nedeniyle 5 milyar dolar ceza ödeyeceğini duyurdu.

  • DHA
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Londra merkezli Cambridge Analytica adlı veri analiz şirketinin, Facebook'ta 50 milyon kullanıcı profiline ait verileri usulsüz kullandığı ileri sürülmüştü.
 
FTC´nin kararı kapsamında Facebook´un 5 milyar dolarlık para cezasının yanında, veri koruma çalışmalarını da güçlendirmesi isteniyor. Kararın ardından Facebook´tan yapılan açıklamada FTC ile varılan anlaşmanın, şirketin işlerini yürütme şeklinde "temelden değişim" ve gizlilik risklerinin belirlenmesinde daha sıkı bir süreç izlenmesini gerektirdiği belirtildi. Anlaşma kapsamında ayrıca, en az 500 kullanıcıyı etkileyen veri ihlallerinde Facebook´un FTC´yi bilgilendirmesi ve mevcut sorunların çözümlerine ilişkin belgeleri 30 gün içinde FTC´ye sunması isteniyor.
 
Bunun yanında Facebook, ABD Menkul Kıymetler ve Borsalar Komisyonu (SEC) ile de, politika değişimleri ve 100 milyon dolarlık ceza içeren bir anlaşmaya varıldığını da duyurdu.

MSB´den Doğu Akdeniz paylaşımı

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