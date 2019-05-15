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Facebook canlı yayınlara kısıtlama getirecek

Facebook, Yeni Zelanda'nın Christchurch kentinde 2 camiye düzenlenen terör saldırılarının platform üzerinden yayınlanmasının ardından canlı yayın uygulamasında kısıtlamalara gidileceği duyurdu.

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Yeni Zelanda'da iki camiye yönelik düzenlenen saldırının Facebook üzerinden canlı yayınlanmasının ardından üst düzey Facebook yetkilisi Guy Rosen tarafından platformun canlı yayın servisiyle ilgili birçok kısıtlamaya gidileceği açıklandı.

Yeni Zelanda'nın Christchurch kentinde Nur ve Linwood camilerine 15 Mart'ta düzenlenen terör saldırılarının platform üzerinden canlı yayınlanması nedeniyle eleştirilerin hedefinde olan Facebook yönetimi, canlı yayınlarla ilgili yeni bir adım attı.

Üst düzey Facebook yetkilisi Guy Rosen, yaptığı yazılı açıklamada, platformun canlı yayın servisiyle ilgili birçok kısıtlamaya gidileceğini belirterek, yeni kuralları ihlal eden kullanıcılara da 30 gün yasak uygulanacağını ifade etti.

Rosen, "Yeni Zelanda'daki korkunç terör saldırılarının ardından verdiğimiz hizmetlerin hasara yol açmasının ya da nefret yaymasının önlenmesi için neler yapabileceğimizi gözden geçirdik." değerlendirmesinde bulundu. 

Facebook'un açıklamasının Yeni Zelanda Başbakanı Jacinda Andern ile Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron arasında bugün Paris'te yapılacak toplantının öncesinde gelmesi dikkati çekti.

Söz konusu toplantıda iki liderin, internet üzerinden şiddet ve aşırılıkçı içeriklerin yayılmasına yönelik yeni kısıtlamalar getirilmesini öngören "“Christchurch Call” adlı bir anlaşma imzalaması bekleniyor.

YENİ ZELANDA SALDIRISI VE FACEBOOK

Yeni Zelanda'nın Christchurch kentinde, 15 Mart'ta cuma namazı sırasında 10 dakika arayla iki camiye düzenlenen terör saldırılarında 51 kişi yaşamını yitirmişti. Terör saldırıları Facebook, YouTube ve Twitter gibi sosyal platformlarda paylaşılmıştı.

Facebook, saldırılardan sonraki ilk 24 saatte dünya çapında 1,5 milyon videoyu platformdan kaldırdığını, 1,2 milyonun ise yüklendiği sırada bloke edildiğini açıklamıştı.

Teröristin yaptığı 17 dakikalık canlı yayın sırasında 200 kişinin videoyu görüntülediği ancak bu sürede kendilerine hiçbir şikayet gelmediğini belirten Facebook yönetimi, sosyal ağın yapay zekasının da terör saldırısının canlı yayınını yakalayamadığını açıklamıştı.

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