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Bilim-Teknoloji

Facebook, Koronavirüs Bilgi Merkezi'ni Türkçe olarak kullanıma sundu

Facebook, Sağlık Bakanlığı da dahil olmak üzere birçok yerel ve küresel sağlık kuruluşunun koronavirüs (Kovid-19) ile ilgili paylaştığı en güncel bilgilerin yer aldığı Koronavirüs Bilgi Merkezi'ni Türkçe olarak kullanıma sundu.

AA30 Mart 2020 Pazartesi 11:43 - Güncelleme: 30 Mart 2020 Pazartesi 11:54
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Facebook'tan yapılan açıklamaya göre, takibe başlanabilmesi için Türkiye'deki Facebook kullanıcılarının haber kaynaklarının en üstünde belirecek olan Koronavirüs Bilgi Merkezi, Sağlık Bakanlığı'nın yanı sıra Dünya Sağlık Örgütü gibi küresel sağlık kuruluşları tarafından paylaşılan gerçek zamanlı güncellemelere ve Kovid-19'un yayılmasını önleme ile ilgili yardımcı makalelere, videolara ve gönderilere yer verecek.

Merkez, aynı zamanda bireylerin sağlıklı kalmaları ve ailelerini ve topluluklarını desteklemeleri için alabilecekleri önlemleri de paylaşıyor.

Merkezin en üstünde yer alan ana istatistikler, küresel ve bölgesel haber başlıkları günlük olarak güncellenecek.

Kullanıcılar, sağlık kuruluşlarının paylaştıkları son güncellemelerle ilgili bildirim almak ve bunları haber kaynaklarında görebilmek için merkezi takip edebilecek.

- "Doğru ve resmi bilgi sağlamak en önemli önceliğimiz"

Açıklamada görüşlerine yer verilen Facebook Orta Doğu, Afrika ve Türkiye Bölge Başkan Yardımcısı Derya Matraş, insanların güvenilir sağlık kuruluşlarının paylaştığı doğru ve resmi bilgilere erişmelerini sağlamayı en önemli öncelik ve odak haline getirdiklerini belirtti.

Matraş, şunları kaydetti:

"Bu doğrultuda, aralarında Sağlık Bakanlığı da dahil olmak üzere birçok yerel ve küresel sağlık kuruluşu ile iş birliği yaparak Türkiye'deki kullanıcılarımızın haber kaynaklarında görebilecekleri ve Türkçe olarak erişebilecekleri Koronavirüs Bilgi Merkezi’ni hayata geçirdik.

Önümüzdeki dönemde de Sağlık Bakanlığı ve Dünya Sağlık Örgütü gibi önemli sağlık kuruluşlarından gelen güvenilir bilgilere ülkemizde servislerimizi kullanan herkesin en hızlı şekilde erişebilmesi adına gerekli çalışmaları yapmaya devam edeceğiz."

Facebook, geçen hafta da Türkiye'deki Facebook kullanıcılarını platform üzerinden Sağlık Bakanlığı'nın resmi internet sitesine yönlendiren "Koronavirüsün Yayılmasını Önlemeye Yardımcı Ol" başlıklı açılır iletiyi hayata geçirdiğini duyurmuştu.

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