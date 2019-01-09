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Facebook, siber güvenlik yasasını ihlal etti

Facebook, Vietnam’ın yeni siber güvenlik yasasını ihlal ederek, kullanıcıların platformda hükûmet karşıtı görüşlerini yayımlamalarına izin verdi. Vietnam, Facebook'un yeni çıkan siber güvenlik yasasını ihlal ettiğini belirtti.

  • TM Dijital Haber Merkezi
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Vietnam Bilgi ve İletişim Bakanlığı, Facebook'un yeni çıkan siber güvenlik yasasını ihlal ettiğini, ayrıca Facebook'un devlete karşı faaliyetler yürüten fan sayfalarının kaldırılması talebine yanıt vermediğini belirtti.
 
Bir Facebook sözcüsü, konuyla ilgili olarak Reuters’a yaptığı açıklamada, “Hükûmetler için bize yasa dışı içerik bildirme konusunda net bir sürecimiz var ve tüm bu talepleri hizmet şartlarımıza ve yerel yasalarımıza göre gözden geçiriyoruz.” dedi.
 
Bilgi ve İletişim Bakanlığı, Facebook'un kişisel hesapların, kişi ve kuruluşlara hakaret içeren hükûmet karşıtı içerikler göndermesine izin verdiğini söyleyerek, “Bu içeriklerin Vietnam'ın siber güvenlik yasasını ciddi şekilde ihlal ettiği tespit edildi.” açıklamasında bulundu.
 
Bakanlık ayrıca platformdan reklam geliri elde etmek için Facebook'tan vergi almayı düşünüyor.
 
Bir pazar araştırması şirketinin yayımladığı raporda, 2018'de Vietnam'da Facebook'tan reklam vermeye 235 milyon dolar harcandığını, ancak Facebook'un oradaki vergi yükümlülüklerini görmezden geldiğini belirtiyor.
 
Vietnam, 2020'ye kadar sosyal medya kullanıcılarının yarısını yerel sosyal ağlara taşımayı hedefliyor.

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