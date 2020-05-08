AA 08 Mayıs 2020 Cuma 10:44 - Güncelleme: 08 Mayıs 2020 Cuma 10:44

BBC'nin haberine göre, Google Üst Yöneticisi Sundar Pichai, görevlerini evlerinden yerine getirebilecek personelin yıl sonuna kadar evden çalışabileceğini açıkladı.

Pichai, ofise dönmek zorunda olanların da genişletilmiş güvenlik önlemleri çerçevesinde temmuzdan itibaren iş yerlerinde çalışmaya başlayacağını söyledi.

Facebook da "Bugün, yıl sonuna kadar işlerini uzaktan yürütebileceklerin bunu tercih edebileceklerini duyurduk." açıklamasını yaptı.

Facebook, hangi çalışanların ofise dönmesinin isteneceğine ise henüz karar verilmediğini bildirdi.

Daha önce ofislerini 6 Temmuz itibarıyla açacağını açıklayan Facebook, Kovid-19 salgınında evden çalışma ve çocuk bakımı masrafları için işçilerine 1000 dolar ikramiye vermişti.

Google da evden çalışma uygulamasını, 1 Haziran'a kadar sürdüreceğini duyurmuştu.