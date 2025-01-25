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Bilim-Teknoloji

Facebook ve Instagram '' çocuklar ve gençler için harekete geçti

Meta Türkiye ve Azerbaycan Kamu Politikaları Direktörü Sezen Yeşil, şirket olarak, platformlarda çocukların ve gençlerin güvenliği ve refahının en önemli öncelikleri olduğunu belirterek, 'Meta'nın yenilikçi çözümlere ve küresel işbirliğine odaklanmaya devam etmesi, genç kullanıcılar ve aileleri için güvenli, kapsayıcı çevrim içi alanlar oluşturma misyonunun altını çiziyor.' dedi.

AA25 Ocak 2025 Cumartesi 11:59 - Güncelleme:
Facebook ve Instagram '' çocuklar ve gençler için harekete geçti
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Yeşil, AA muhabirine, Meta'nın gençler ve ailelerin güvenliğine yönelik attığı adımlara ilişkin bilgi verdi.

Aile Merkezi uygulamasını 2022'de başlattıklarını anımsatan Yeşil, gençlerin hesaplarını denetlemek için de araçlar ve güvenli internet alışkanlıklarını teşvik etmek amacıyla uzman rehberliği sunulduğunu söyledi.

Yeşil, Meta'nın Kasım 2023'te başlattığı ve geçen yıl da sürdürdüğü "#SenKararVer" projesine dikkati çekerek, bunun parçası olarak Instagram'ın "Ebeveyn Gözetimi" özelliğiyle genç kullanıcıların görüntüledikleri içerik üzerinde, daha fazla kontrol imkanı sağlayan araçların tanıtıldığını hatırlattı.

Bunlara ek olarak, geçen yıl Instagram ve Facebook kapsamında yaşa uygun deneyimleri geliştirmek ve ebeveyn kontrolünü basitleştirmek için gençlere yönelik getirilen daha sıkı mesaj ayarlarının uygulamaya alındığını vurgulayan Yeşil, "Bu yeni uygulamayla Instagram, kimlerin mesaj gönderebileceği veya onları grup sohbetlerine ekleyebileceğine ilişkin kısıtlamalarıyla, gençlerin direkt mesajlarında tanımadıkları kişilerle karşılaşmayacaklarına dair güveni pekiştirdi." diye konuştu.

- "GENÇLERİN GÜVENLİĞİ VE REFAHI ÖNCELİĞİMİZ"

Yeşil, Ulusal Kayıp ve İstismara Uğramış Çocuklar Merkezinin (NCMEC), Meta tarafından desteklenen "Take It Down" platformununun daha fazla dilde kullanılabilir hale getirildiğine işaret ederek, bu uygulamanın dünya çapında milyonlarca gencin müstehcen görüntülerinin çevrim içi ortamda izinsiz paylaşılmasını önlemesine yardımcı olduğunu anlattı.

Meta'nın gençlerin güvenliğine olan bağlılığına değinen Yeşil, şunları kaydetti:

"Meta olarak, platformlarımızda çocukların ve gençlerin güvenliği ve refahı en önemli önceliğimiz. Aile Merkezi, Instagram Genç Hesapları ve Take It Down gibi girişimlerle daha güvenli dijital deneyimler yaratmak için anlamlı adımlar atıyoruz. Bu bağlamda aileleri dijital dünyada güvenle gezinmeleri için ihtiyaç duydukları araçlar ve korumalarla güçlendirmeye kararlıyız. Meta'nın yenilikçi çözümlere ve küresel işbirliğine odaklanmaya devam etmesi, genç kullanıcılar ve aileleri için güvenli, kapsayıcı çevrimiçi alanlar oluşturma misyonunun altını çiziyor."

  • Meta Türkiye
  • çocuk güvenliği
  • global işbirliği

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