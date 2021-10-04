Facebook'la ilgili çarpıcı iddia: 1,5 milyar kullanıcı tehlike altında!

4 Ekim 2021 Pazartesi 22:24 - Güncelleme: 4 Ekim 2021 Pazartesi 22:27

Facebook, WhatsApp ve Instagram'a hala erişim sağlanamıyor. Facebook, WhatsApp ve Instagram'da yaşanan erişim sorunu dünya gündemine oturdu.

Yurtdışı basının haberlerine göre, Facebook'un 1,5 milyardan fazla kullanıcısının kişisel bilgileri hacker sitesinde satılığa çıkarıldı.

3 platformun da çatısı altında olduğu Facebook'tan sorunun çözüleceğine yönelik resmi açıklama yapılırken Facebook'un alan adının satılığa çıktığı görüldü.

Bu durumu da tiye alan Twitter CEO'su Jack Dorsey, yaptığı paylaşımla fiyat sordu.

BAKANLIKTAN AÇIKLAMA: DÜNYA GENELİNDE ERİŞİM SORUNU YAŞANMAKTA

Ulaştırma ve Altyapı Bakan Yardımcısı Ömer Fatih Sayan, "Facebook ve Instagram servislerinde dünya genelinde erişim sorunu yaşanmakta olup, global kaynaklı sorundan ülkemizdeki kullanıcılar da kısmen etkilenmektedir." dedi.

HİSSELERİ ERİŞİM SORUNUYLA YÜZDE 5'İN ÜZERİNDE DEĞER KAYBETTİ



Sosyal medya platformları Whatsapp, Instagram ve Facebook'a dünya genelinde yaşanan erişim sorununun etkisiyle Facebook'un hisseleri yüzde 5'in üzerinde düştü.

Facebook, Whatsapp ve Instagram'a dünya genelinde yaşanan erişim sorunu, her üç sosyal medya platformunu çatısında barındıran Facebook'un New York borsasında işlem gören hisselerini de olumsuz etkiledi.

Söz konusu uygulamalara erişim sorunu devam ederken, Facebook'un hisseleri yüzde 5'in üzerinde değer kaybetti.

İnternet sitelerindeki çökme sorununu bildiren "Down Detector"e göre, Türkiye saatiyle 18.40'ta Facebook, Whatsapp ve Instagram'a dünya genelinde erişim sorunları yaşandığı bildirilmişti.

Facebook'un İletişim Direktörü Andy Stone, Twitter üzerinden yaptığı açıklamada, "Uygulamalarımız ve ürünlerimize erişimde bir sorun olduğunun farkındayız. Mümkün olan en kısa sürede her şeyin normale dönmesi için çalışıyoruz, verdiğimiz rahatsızlıktan dolayı özür dileriz." ifadesini kullandı.

Facebook muhbiri olarak ortaya çıkan şirketin eski çalışan Frances Haugen'in açıklamaları da şirketin hisselerinde yaşanan düşüşte etkili oldu. Haugen, sosyal medya devinin kamu yararı ile şirket karı arasında bir çatışma olduğunda kendi çıkarını seçtiğini söylemişti.