Facebook'ta oltalama saldırısı! 480 binden fazla kişi etkilendi

star.com.tr 10 Şubat 2021 Çarşamba 19:52 - Güncelleme: 10 Şubat 2021 Çarşamba 19:53

CyberNews, Facebook'ta büyük ölçekli bir kimlik avı operasyonunu ortaya çıkaran bir araştırma raporu yayınladı.

Facebook Messenger üzerinden gerçekleştirilen saldırılarda kurbanlara "arkadaşça" bir mesajla yaklaşıldığı ve hedef alınan kişiye bir görsel veya video gönderildiği belirtiliyor. Gönderilen medyaya tıklanıldığında kötü amaçlı komut çalıştırılması için bir internet sitesine yönlendirme yapılıyor.

Bu komutta kullanıcının konumu, kullanılan cihaz türü, işletim sistemi gibi bilgiler hackerlar tarafından ele geçiriliyor. Ardından tekrar kötü amaçlı bir Facebook oltalama sayfasına yönlendirme yapılıyor.

Yayınlanan raporda, 8 Şubat 2021 tarihi itibariyle saldırılardan etkilenenlerin sayısının 480 bini aştığı aktarılırken ve bunların yüzde 77'sinin Almanya'dan olduğu belirtildi.

Söz konusu siber saldırılar Alman Ulusal Siber Olaylara Müdahale Merkezi, Facebook ve Dominik Cumhuriyeti tarafından araştırılıyor.

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