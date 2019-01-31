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Facebook'un 'araştırma' uygulaması Facebook Research iOS ve Android kullanıcılarının verilerini depoladığı ortaya çıktı

Facebook'un 'araştırma' uygulaması adı altında yayımladığı Facebook Research isimli VPN uygulamasını iOS ve Android kullanıcılarına indirmeleri karşılığında 20 dolar ödediği ve indirenlerin verilerini depoladığı ortaya çıktı.

  • TM Dijital Haber Merkezi
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Facebook'un 2016 yılından bu yana Facebook Research isimli VPN uygulamasını iOS ve Android kullanıcılarına önerdiği, kabul edenlere 20 dolar ödediği ancak bu ödeme karşılığında kullanıcıların anlık mesajlaşma verilerini, aramalarını, maillerini, tarama geçmişini ve gönderip aldığı bütün medyalarını (fotoğraf, video gibi) depoladığı ortaya çıktı.
 
Apple, Facebook'un bu uygulamasını şirketin gizlilik kurallarını ihlal ettiğini söyleyerek yasakladığını bildirdi.
 
Facebook'un 2016 yılından bu yana yayında olan uygulamasını genellikle 13 ila 35 yaş aralığındaki kullanıcılara tavsiye ettiği ve indirenlere gizlice aylık 20 dolar ödeme yaptığı ortaya çıktı.
 
Facebook, TechCrunch adlı teknoloji sitesine uygulamanın kullanıcıların kullanım alışkanlıkları hakkında veri toplamak için bir araştırma programını yürütmekte olduğunu itiraf etti.
 
Siber güvenlik uzmanı Will Strafach konu hakkında, "Bu olay Facebook'un kullanıcı verilerini elde etmek için ne kadar ileri gitmeye istekli olduğunu ve egemenliğini korumak için ne kadar para ödemeye istekli olduğunu da gösteriyor. Hatta Apple'ın bağlı olduğu iOS platformunun kurallarını ihlal etme riski olsa dahi bunu yapıyor."dedi.

Yer: Hatay! Alev Alev yandı

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