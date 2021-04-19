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Bilim-Teknoloji

Facebook'tan 'evden çalışma' kararı

Facebook çalışanları Kovid-19'dan sonra da evden çalışmaya devam edebilecek.

AA19 Nisan 2021 Pazartesi 13:29 - Güncelleme: 19 Nisan 2021 Pazartesi 13:29
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Sosyal medya şirketi Facebook, çalışanlarının yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını bittikten sonra da evden çalışmaya devam edebileceklerini bildirdi.

BBC'deki habere göre, Facebook'tan yapılan açıklamada, uzaktan çalışmanın "gelecek" olduğu belirtildi.

Açıklamada çalışanların, direktörlerinin onaylaması koşuluyla salgından sonra da sürekli uzaktan çalışmak için başvuruda bulunabilecekleri ifade edildi.

Facebook'un gelişiminden sorumlu Başkan Yardımcısı Brynn Harrington, bazı çalışanların evde "gerçekten başarılı" olduklarını ve bunu yapmaya devam etmeyi istediklerini belirtti.

Facebook Üst Yöneticisi Mark Zuckerberg geçen mayısta, şirket çalışanlarının yüzde 50'sinin gelecek 5 ila 10 yılda uzaktan çalışabileceğini ifade etmişti.

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