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Facebook'un seçimlere etkisini araştırma projesi sona erebilir

Facebook'un, platformun seçimlere olan etkisini araştırmak için başlattığı proje; şirketin akademisyenlere yeterli miktarda veri iletmemesi nedeniyle sona erebilir.

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Financial Times'ın (FT) haberine göre, Facebook'un, platformun seçimlere etkisini ölçmek için hazırladığı proje; sosyal medya devinin mahremiyet endişeleri sebebiyle verileri akademisyenlere teslim etmemesinden ötürü başarısızlığa uğrayabilir.

Facebook şirketi, Nisan 2018'de Facebook'tan diğer sitelere bağlayan kaç tane bağlantıya tıklandığı ile ilgili verileri "Social Science One" isimli bir araştırma grubuna vereceğini duyurmuştu. Ancak geçen ay araştırma projesinin kurucuları, Facebook'un verileri kendilerine teslim etmediğini ve teslim etmemesi halinde de projenin bitirileceğini açıkladı. FT'nin haberinde, Facebook'un yetersiz miktarda veri paylaştığı ve projede çalışan birkaç kişinin projeyle bağlarını kesmeye hazırlandığı belirtildi.

Facebook Özel Projelerden Sorumlu Başkan Yardımcısı Elliot Schrage, konuya ilişkin değerlendirmesinde, "Projenin umduğumuzdan yavaş ilerlemesi sinir bozucu ancak ben böyle bir işe daha fazla katkı sunan bir şirket bilmiyorum. Şirketin 20 çalışanı, tam zamanlı olarak bu proje üzerine çalışıyor ve bazı verileri kullanıma açtı. Projeyi mahremiyet sıkıntıları nedeniyle hızlandıramıyoruz." ifadelerini kullandı.

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