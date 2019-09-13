26°
İstanbul
00:00:00
İstanbul
  • $ 5,678
  • 6,2867
  • 274.91
  • 102958
Haber hattı
0530 708 54 54
Haber hattı
0530 708 54 54

HABERLER

BÖLGELER

SPOR

EKONOMİ

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA

BİLİM-TEKNOLOJİ

  1. Haberler
  2. Bilim-Teknoloji

Fas'tan 209 milyon dolarlık mühimmat alımı

Fas, ABD'den alacağı F-16 savaş uçaklarında kullanılacak Ortak Doğrudan Saldırı Mühimmatları (JDAM'lar) ve bombalar dahil olmak üzere 209 milyon dolarlık ek mühimmat satın alacak.

  • TM Dijital Haber Merkezi
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
x

ABD Dışişleri Bakanlığı, Fas'ın F-16 savaş uçaklarında kullanılacağı 209 milyon dolarlık Ortak Doğrudan Saldırı Mühimmatları (JDAM'lar) ve bombalar dahil olmak üzere ek mühimmat satın alma talebini onayladı.
 
Savunma Güvenlik İşbirliği Ajansı’ndan (DSCA) konuyla ilgili yapılan açıklamada, “Dışişleri Bakanlığı, Fas’a olası F-16 mühimmatı satışını 209 milyon dolar karşılığında onaylama kararı verdi.” denildi.
 
4,7 MİLYAR DOLARLIK F-16 SATMIŞTI
 
ABD Dışişleri Bakanlığı bu yılın mart ayında, F-16D ve C versiyonlarının Block 72 serisinden 25 uçağın Fas'a 3 milyar 787 milyon dolara satışına; ayrıca F-16 uçağının V konfigürasyonuna yükseltilmesi için ise 985 milyon dolarlık satışa onay vermişti.
 
 
Fas F-16D ve C versiyonlarının Block 72 serisinden 25 uçağın yanı sıra bu uçaklarda kullanılacak 5 bin 810 adet MK82-1 Bomba (Tritonal), 105 adet Ortak Doğrudan Saldırı Mühimmatı (JDAM), 4 bin 125 adet MXU-650C / B AFG, 4 bin 305 MAU-169L / B Bilgisayar Kontrol Grubu (CCG) ve 5 bin 178 adet FMU-152 füzesi satın alacak.

Acılı ailelerin nöbeti sürerken HDP´den skandal açıklama: Katılım da olacak savaş da...

Bu yazıya ilk siz yorum yapın.

Yorumlar

Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.

  • Lütfen birşeyler yazınız. Yorum alanı boş bırakılamaz.
  • Tebrikler! Yorumunuz onay sonrası yayınlanacaktır.
  • Mesajlarınız size hukiki sorumluluk doğurur.
  • Bir hata oluştu lütfen daha sonra tekrar deneyiniz!

Bakan Soylu: Demiri eritecek yürekleri var

Bakan Soylu: Demiri eritecek yürekleri var

Bayrampaşa’da gelin arabasıyla milyonluk gasp

Bayrampaşa’da gelin arabasıyla milyonluk gasp

Abdullah Avcı'dan Jeremain Lens'e kesik!

Abdullah Avcı'dan Jeremain Lens'e kesik!

Seçili Ürünlerde Sepette %15 İndirim

Seçili Ürünlerde Sepette %15 İndirim

Sokak ortasındaki bıçaklı kavga saniye saniye kaydedildi

Sokak ortasındaki bıçaklı kavga saniye saniye kaydedildi

Acılı ailelerin nöbeti sürerken HDP'den skandal açıklama: Katılım da olacak...

Acılı ailelerin nöbeti sürerken HDP'den skandal açıklama: Katılım da olacak...

NATO'nun en güçlü 10 ordusu belli oldu! Türkiye kaçıncı sırada?

NATO'nun en güçlü 10 ordusu belli oldu! Türkiye kaçıncı sırada?

Pendik’te dehşet: Damat, kayınpederinin dudağını parçaladı

Pendik’te dehşet: Damat, kayınpederinin dudağını parçaladı
 

POPÜLER HABERLER

Orman yangını çıkarmaya çalışan teröristler, kıskıvrak yakalandı

Orman yangını çıkarmaya çalışan teröristler, kıskıvrak yakalandı

Profesörden ilginç eylem... Görenler anlam veremedi

Profesörden ilginç eylem... Görenler anlam veremedi

Sakarya Zaferi'nin az bilinen fotoğrafları

Sakarya Zaferi'nin az bilinen fotoğrafları

3 bin 200 yıl sonra açığa çıktı... Büyük gizem

3 bin 200 yıl sonra açığa çıktı... Büyük gizem

ÖNE ÇIKAN HABERLER

ŞANS OYUNLARI

SPOR

HABERLER

BÖLGELER

EKONOMİ

POPÜLER

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA

Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.

©Copyright 2019