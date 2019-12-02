FBI'dan 'akıllı televizyon' uyarısı

Geçen hafta boyunca “Black Friday” temalı reklamlar dört bir yanı sardı. İndirimlerin göze çarptığı birçok ürün içinde akıllı televizyonlar da önemli bir yer tuttu. Akıllı televizyonlar, bu cihazlar üzerinden internete bağlanmaya olanak tanıyan işletim sistemine sahip. Yani televizyonunuzda online platformlardan film ve dizi izlemeniz ve görüntülü konuşmanız mümkün.

Öte yandan bu cihazlar, siber güvenlikle ilgili pek çok endişeyi de beraberinde getiriyor. Yılın en büyük indirim günlerinin ardından FBI, internet sitesinde yayımladığı açıklamada akıllı televizyonlara yönelik uyarılarda bulundu.

“Televizyonunuzun üreticisinin ve uygulama geliştiricilerinin sizi izleme ve dinleme riskinin de ötesinde, bu televizyonlar, hacker’ların evinize girmesi için bir kapı olabilir” yazılı açıklamada, şu ifadeler yer aldı:

Kötü bir hacker, kilitli bilgisayarınıza doğrudan erişemeyebilir. Ancak güvenliksiz bir televizyon, onlara bu erişimi sağlamaları için ‘arka kapı’ açabilir.

FBI’a göre televizyonların mikrofonuna ya da kamerasına erişen kişiler, daha sonra dinledikleri cihazların bulunduğu evlere hırsızlık için girebilir.