CNN Türk 26 Eylül 2021 Pazar 17:12 - Güncelleme: 26 Eylül 2021 Pazar 17:17

Dünya bir kez daha Göktaşı tehdidinden hasar almadan kurtuldu.

Ancak bu sefer bilim dünyası söz konusu göktaşını gezegenimiz Dünya'nın 246 bin kilometre yakınından geçtikten bir gün sonra saptayabildi.

Söz konusu mesafe evrenin büyüklüğü göz önüne alındığında 'oldukça yakın' olarak nitelendiriliyor.

Amerikan Havacılık ve Uzay Dairesi'nden (NASA) konu ile ilgili açıklama yapıldı. Açıklamada asteroidin, Güneş yönünden geldiği için yaklaşırken görülemediği bilgisine yer verildi.

2021 SG adlı göktaşının çapının tahmini olarak 42-94 metre arasında olduğu düşünülüyor. Başka bir deyişle bu göktaşı 2013'de Rusya'nın Çelyabinsk bölgesine düşen 17 metre çapındaki asteroitten yaklaşık 4 kat daha büyük.

CNN Türk'ün haberine göre, başka bir deyişle bu gök cismi, İngiltere'nin başkenti Londra'nın simgelerinden Big Ben kulesi ile aşağı yukarı aynı boyutlara sahip.

Çelyabinsk'e düşen göktaşının yarattığı şok dalgaları nedeniyle milyonlarca Dolar zarar oluşmuş ve yüzlerce kişi yaralanmıştı.